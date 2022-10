Oroscopo della settimana dal 17 ottobre al 23 ottobre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 ottobre al 23 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 OTTOBRE AL 23 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : I riflettori sul sole e su Venere nella tua zona di collaborazione evidenzieranno sicuramente una relazione stretta (o il tuo desiderio di averne una), in modi che sono sia stimolanti che stimolanti. Innanzitutto, una connessione con il tuo sovrano di Marte all'inizio della settimana aumenterà il calore. Questo può accendere la tua relazione attuale o farti attirare l'attenzione di un nuovo ammiratore. Tuttavia, l'arrivo di Plutone sulla scena a metà settimana potrebbe suscitare preoccupazione su chi comanda. Questo fine settimana, la fusione del sole con Venere risveglierà l'amore in una delle tue relazioni più strette. Subito dopo, entrambe le influenze transiteranno in Scorpione. Aspettati che le relazioni diventino intense durante le prossime settimane!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 OTTOBRE AL 23 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : I riflettori sul tuo sovrano di Venere possono rivitalizzare o sconvolgere una relazione. Il sole e Venere in Bilancia danzano con Marte all'inizio della settimana, il che ispirerà sicuramente conversazioni intelligenti o civettuole. Fai del tuo meglio per evitare di essere ossessionato dalle piccole cose a metà settimana quando Plutone entra in scena. L'amore scorrerà di nuovo questo fine settimana quando il sole si fonde con Venere. Questo aspetto rende facile condividere ciò che hai nel cuore. Ancora meglio, entrambe le influenze transiteranno quindi nello Scorpione e nel regno della tua partnership. Durante le prossime settimane, aspettati che la tua concentrazione su una relazione intima si intensifichi. La vostra attenzione può anche essere attratta da una questione che implica impegno, uguaglianza o condivisione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 OTTOBRE AL 23 OTTOBRE 2022