Oroscopo della settimana dal 23 gennaio al 29 gennaio 2023 - Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 gennaio al 29 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 GENNAIO AL 29 GENNAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Un risveglio interiore che coinvolge l'amore è un dono del transito di Venere in Pesci. Tra giovedì e il 19 febbraio, il pianeta delle relazioni e dell'arte può illuminare il tuo regno inconscio, che potrebbe risvegliare un desiderio che prima negavi o accantonavi. Forse desideri una relazione compatibile, o forse vuoi risolvere un problema con il tuo partner o ottenere il riconoscimento per il tuo lavoro di artista. Qualunque cosa sia potrebbe sembrare irraggiungibile. La buona notizia è che prestare attenzione al tuo intuito può aiutarti a realizzare un sogno o risolvere un problema. Il passo più importante è eliminare tutti i blocchi interiori che ti impediscono di credere in te stesso e nel potere dell'amore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 GENNAIO AL 29 GENNAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Le prossime settimane riguardano l'apertura del tuo cuore all'amicizia. Tra giovedì e il 19 febbraio, il tuo sovrano Venere transita attraverso i Pesci nel tuo regno sociale, ispirando interazioni significative con i tuoi amici e portandoti nuovi contatti che sono in sintonia con te. Inoltre, condividere le tue idee durante le attività di gruppo può farti riconoscere i tuoi talenti. Se stai cercando una relazione, una riunione di gruppo potrebbe presentarti un ammiratore. Il sabato è un momento eccellente per uscire con la tua dolce metà o per incontrare un nuovo amante. Anche il tuo intuito prenderà il sopravvento in quel momento.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 GENNAIO AL 29 GENNAIO 2023