Oroscopo della settimana dal 24 ottobre al 30 ottobre 2022 - Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 ottobre al 30 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 OTTOBRE AL 30 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Scorpione martedì e il transito di Mercurio in Scorpione sabato (fino al 16 novembre) possono aiutarti a comprendere meglio un mistero. Potresti scoprire un segreto o scoprire l'origine di un problema emotivo con cui hai lottato. Potresti anche essere insolitamente affascinato (o ossessionato da) argomenti che coinvolgono sesso, guarigione o fenomeni psichici. Successivamente, Giove retrogrado rientra in Pesci venerdì (fino al 20 dicembre), incoraggiandoti a risvegliare il tuo intuito. Infine, la rabbia su cui sei stato seduto potrebbe esplodere dopo che il tuo sovrano su Marte è diventato retrogrado in Gemelli domenica (fino all'11 gennaio 2030). Pensa prima di parlare, Ariete!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 OTTOBRE AL 30 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Sarai concentrato sulla ricerca di un partner nelle prossime settimane, anche più del solito. La Luna Nuova in Scorpione martedì e il transito di Mercurio in Scorpione sabato (fino al 16 novembre) accenderanno i riflettori sul regno della tua partnership. Sarai ispirato a condividere le tue idee su impegno, matrimonio, condivisione o uguaglianza, specialmente con un partner o un amico intimo. Se stai cercando una relazione, una connessione intellettuale potrebbe sbocciare prima che il tuo cuore se ne accorga. Più tardi, Giove retrogrado rientra in Pesci venerdì (fino al 20 dicembre), il che può illuminare i tuoi legami spirituali con i tuoi amici. Inoltre, Marte diventa retrogrado in Gemelli domenica, incoraggiandoti a introspezione su ciò che ti motiva a fare soldi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 OTTOBRE AL 30 OTTOBRE 2022