Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : L'elevata energia che precede la luna piena in Leone di domenica accende il tuo regno romantico per la maggior parte della settimana. Ora è il momento di goderti un appuntamento vivace con la tua dolce metà o, se stai cercando l'amore, di incontrare un nuovo ammiratore. Basta essere consapevoli della piazza Venere-Marte questo fine settimana, in quanto ciò potrebbe innescare uno scontro di volontà con il tuo appuntamento. Se il romanticismo è in pausa per ora, desidererai invece divertirti con gli amici che mettono in risalto il tuo lato giocoso. In altre notizie cosmiche, lo scontro del sole con Urano potrebbe interrompere i tuoi piani con un amico o un gruppo giovedì o venerdì.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Qualsiasi intensità che circonda la tua vita familiare aumenterà probabilmente questa settimana grazie alla luna piena in Leone di domenica. Prendi in considerazione l'idea di incanalare questa energia in qualcosa di produttivo, magari organizzando una festa o migliorando il tuo ambiente di vita. Poiché le emozioni sono cariche in questo momento, gli animi si infiammano se sorge un conflitto, specialmente se coinvolge la tua famiglia o la tua proprietà. In altre notizie cosmiche, lo scontro del sole con l'imprevedibile Urano giovedì e venerdì potrebbe scuotere il tuo equilibrio. Nel frattempo, lo scontro di Marte con il tuo sovrano Venere questo fine settimana potrebbe innescare una divergenza di opinioni con qualcuno a cui sei vicino. Al rialzo, quest'ultima influenza può anche accendere la tua creatività.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2023