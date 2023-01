Oroscopo della settimana dal 9 gennaio al 15 gennaio 2023 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 gennaio al 15 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Venere si connette con il tuo sovrano di Marte all'inizio della settimana, facendo ben sperare per un appuntamento romantico. Un amico può svolgere un ruolo nell'incontro. Per lo meno, questo transito favorisce un incontro amichevole. Questo è anche un buon momento per socializzare e stabilire nuovi contatti. Inoltre, giovedì Marte diventa diretto in Gemelli, aumentando gradualmente la tua motivazione e aiutandoti a portare avanti i tuoi piani. Anche le comunicazioni fluiranno più facilmente, ma fai attenzione al tuo temperamento. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno dell'amicizia si scontra con Urano, portandoti potenzialmente un incontro inaspettato con un amico o un gruppo. Potrebbe trattarsi di una conversazione illuminante o scioccante.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano di Venere balla con Marte all'inizio della settimana, accendendo la tua sensualità o abilità artistica. Un appuntamento con la tua dolce metà aumenterà il calore nella relazione. In alternativa, potresti incontrare un nuovo ammiratore. Tuttavia, se il romanticismo non è nella tua agenda in questo momento, avviare un progetto che utilizza le tue capacità creative può risvegliare il tuo artista interiore. Successivamente, giovedì Marte diventa diretto in Gemelli, il che ti motiverà a manifestare prosperità. Dovrebbe anche semplificare i tuoi piani finanziari e le tue transazioni. Questo fine settimana, Venere si scontra con Urano, il che potrebbe gettare una palla curva nei tuoi piani. Andare con il flusso è probabilmente la tua migliore opzione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2023