Oroscopo della settimana dal 18 luglio al 24 luglio 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 luglio al 24 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Un conflitto può sorgere all'inizio della settimana quando il sole e Mercurio entrano in collisione con il controllo di Plutone. Potrebbe essere correlato a un problema che riguarda la tua vita domestica. La buona notizia è che il transito di Mercurio in Leone martedì (fino al 3 agosto) e il transito del Sole in Leone venerdì accenderanno la tua quinta casa amante del divertimento. L'amore catturerà i tuoi pensieri e le tue conversazioni. Tuttavia, questo è anche il regno della creatività, dell'intrattenimento e dei bambini. Se la tua vita romantica è attualmente in pausa, ti concentrerai invece su una di quelle aree. Questo fine settimana, il cervellone Mercurio prende ancora una volta il comando, ispirandoti a esprimerti.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Se sei ossessivo, potrebbe far deragliare il tuo pensiero all'inizio della settimana poiché il controllo di Plutone si scontra con il sole e Mercurio nel tuo regno mentale. In una nota più leggera, una fusione luna-Marte nel tuo segno giovedì può accendere un appuntamento appassionato! Successivamente, preparati per un'impennata nelle attività legate alla casa una volta che Mercurio transiterà in Leone martedì (fino al 3 agosto) e sarà raggiunto dal sole venerdì. Tutta quell'energia nel tuo regno domestico può ispirarti ad abbellire il tuo ambiente di vita, contattare un parente o parlare di famiglia. Questo è un fine settimana eccellente per ospitare una festa.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO 2022