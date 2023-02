Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 febbraio al 19 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Potenti influenze nel tuo regno inconscio per tutta la settimana porteranno preziose informazioni. Innanzitutto, l'unione di Venere con Nettuno in Pesci martedì e mercoledì può risvegliare i tuoi ideali quando si tratta di amore. Potresti essere ispirato a scavare nel passato e ricordare "colui che è scappato". In alternativa, potresti sentire il bisogno di approfondire la connessione spirituale che hai con il tuo attuale partner. Il perdono può essere parte del processo. Parla con un sensitivo della vita passata per scoprire il karma coinvolto. Inoltre, sabato il sole entra in Pesci, seguito dalla Luna Nuova in Pesci nella tarda domenica/all'inizio del lunedì. Ciò illuminerà ulteriormente il tuo mondo interiore e incoraggia la meditazione, l'introspezione o la terapia per aiutarti a superare qualsiasi barriera tra te e i tuoi sogni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : La socializzazione giocherà un ruolo importante nella tua crescita personale questa settimana. Innanzitutto, il tuo sovrano Venere si fonde con Nettuno in Pesci nel tuo regno dell'amicizia martedì e mercoledì. Questo può risvegliare la connessione spirituale o artistica tra te e un amico. L'atmosfera seducente (o ingannevole) di Nettuno può anche ispirare il romanticismo, ma assicurati di sapere da dove viene il tuo potenziale amante. Questo fine settimana, il sole entra in Pesci sabato, seguito dalla Luna Nuova in Pesci nella tarda domenica/inizio lunedì. Questa influenza riguarda l'incontrare nuovi contatti e riconnettersi con vecchi amici. Sono incoraggiate anche le attività di gruppo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 FEBBRAIO AL 19 FEBBRAIO 2023