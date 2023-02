Oroscopo della settimana dal 20 al 26 febbraio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 febbraio al 26 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 FEBBRAIO AL 26 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati a condividere il tuo cuore, Ariete! Tra lunedì e il 15 marzo, Venere transita attraverso il tuo segno, ispirandoti a esprimere il tuo amore per le persone a cui tieni usando le tue parole e le tue azioni. Ad esempio, un appuntamento allettante con la tua dolce metà o un incontro con amici avventurosi può tirare fuori il meglio di te. Se stai cercando una relazione, la tua maggiore espressività può attirare l'attenzione di un ammiratore, rendendo questo un momento eccellente per utilizzare i social media e le conversazioni di persona per spargere la voce sul fatto che vuoi stabilire una connessione con qualcuno di speciale. Inoltre, Venere alimenterà anche la tua creatività attivando la tua musa interiore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 FEBBRAIO AL 26 FEBBRAIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : La chiusura sarà il tema del transito del tuo sovrano Venere attraverso l'Ariete nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 15 marzo, il pianeta dell'amore viaggia attraverso il tuo regno inconscio, che potrebbe risvegliare ricordi di una relazione del tuo passato, soprattutto se alcuni sentimenti sono rimasti irrisolti. Se il ricordo innesca un'emozione che continua a ripetersi come un disco rotto, come il risentimento, il desiderio o l'impotenza, rilasciarla libererà il flusso dell'amore nella tua vita. Inoltre, dedicare del tempo tranquillo per acquisire una comprensione più profonda di ciò che hai imparato dalla relazione rivelerà perché hai manifestato l'esperienza.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 FEBBRAIO AL 26 FEBBRAIO 2023