Oroscopo della settimana dal 24 aprile al 30 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 aprile al 30 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 APRILE AL 30 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Le emozioni aumenteranno all'inizio della settimana e diventeranno ancora più alte quando il tuo sovrano di Marte entrerà in scena martedì. Un problema familiare potrebbe metterti sotto la pelle e mettere alla prova la tua pazienza. Al contrario, si tratta solo di divertirsi giovedì mentre il primo quarto di luna in Leone aumenta il tuo lato giocoso. Un piacevole incontro romantico o un tuffo in un progetto creativo saranno all'ordine del giorno. Tuttavia, una circostanza inaspettata potrebbe innescare un cambio di programma dopo l'arrivo di Urano questo venerdì. Questo fine settimana, offrire consigli a un amico o a uno sconosciuto ti solleverà il morale, specialmente la domenica.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 APRILE AL 30 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Le tue emozioni richiederanno espressione all'inizio della settimana, specialmente dopo che Marte entrerà in scena martedì. Ora è il momento di condividere la tua opinione su un argomento che ti appassiona. Potresti anche inviare un messaggio allettante alla tua dolce metà. Un sensitivo dell'amore può rivelare come le tue parole potrebbero alterare il corso dell'amore. Più tardi, giovedì il primo quarto di luna in Leone stimolerà le attività intorno alla tua casa, ma venerdì Urano nel tuo segno potrebbe innescare un cambiamento nella tua percezione della famiglia o della proprietà. Infine, il tuo romantico o artista interiore prenderà l'iniziativa questo fine settimana. Cerca l'amore in un messaggio o in un'introduzione di domenica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 APRILE AL 30 APRILE 2023