Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 febbraio al 5 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : A metà settimana, una circostanza fortuita potrebbe portare un ammiratore sulla tua strada mentre l'amorevole Venere si allea con il fortunato Giove nel tuo segno. Se sei già felicemente accoppiato, iniziare un appuntamento a due farà rivivere il romanticismo nella tua relazione. In alternativa, anche entrare in contatto con un amico spiritualmente in sintonia potrebbe essere delizioso. Qualunque sia il tuo stato sentimentale, mantenere un cuore aperto aumenterà il flusso dell'amore nella tua vita. Inoltre, tra giovedì e il 5 marzo, il transito di Mercurio in Pesci risveglierà ricordi, alcuni dei quali vorrai riesaminare per ottenere una comprensione più profonda di ciò che è accaduto. Una scena di una vita precedente può venirti in mente, forse in un sogno, per darti un'idea della tua situazione attuale.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo sovrano Venere si fonde con Giove in Ariete a metà settimana, risvegliando la tua intuizione quando si tratta di amore. Una sensazione improvvisa può sopraffarti e illuminare una certa persona o situazione del tuo passato. Potrebbe anche dare uno sguardo al futuro di una relazione. Inoltre, tra giovedì e il 5 marzo, il transito di Mercurio in Pesci stimolerà le conversazioni con i tuoi amici. Raggiungere i tuoi amici per toccare con mano ciò che sta accadendo nelle loro vite tirerà fuori il meglio di te. Ora è anche il momento di esprimere ciò che hai in mente. Queste discussioni porteranno preziose informazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2023