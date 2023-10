Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La tua disponibilità solleverà lo spirito di qualcuno vicino a te all'inizio della settimana mentre Venere nel tuo regno di servizio si allinea con Urano. Offrire semplicemente una parola gentile a uno sconosciuto ti farà entrare nel flusso del tuo sé superiore. Successivamente, Venere si oppone al nebuloso Nettuno venerdì e sabato, il che potrebbe distorcere il tuo giudizio sull'amore. Potrebbe essere il momento di valutare l'equilibrio tra dare e avere nelle tue relazioni. Se sei tu a dare la maggior parte delle tue donazioni, potresti avere la sensazione che qualcuno si sia approfittato di te. Infine, Mercurio si oppone a Urano per tutto il fine settimana, il che può portare un improvviso campanello d'allarme su una questione che hai messo da parte.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Lasciare emergere il tuo fascino e la tua creatività ti renderà irresistibile all'inizio della settimana mentre il tuo governatore di Venere si allinea con Urano magnetico. Questo fa ben sperare per un appuntamento bizzarro ad Halloween, che sicuramente aumenterà il calore tra le lenzuola. Anche incontrarsi con alcuni amici vivaci sarebbe un’ottima opzione. Successivamente, Venere si oppone al nebuloso Nettuno venerdì e sabato, il che potrebbe distorcere il tuo buon senso quando si tratta di romanticismo. Fidati del tuo istinto ma cerca anche la chiarezza. Infine, Mercurio nel tuo regno di coppia si oppone a Urano per tutto il fine settimana, il che potrebbe innescare una decisione avventata o una conversazione che coinvolge una relazione stretta.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Venere nel tuo regno domestico è allineata con Urano all'inizio della settimana. Questo è un buon momento per organizzare una festa di Halloween fantasiosa. Potresti usare la tua creatività per abbellire il tuo arredamento o goderti un incontro casalingo per due. Successivamente, Venere si oppone al nebuloso Nettuno venerdì e sabato, il che potrebbe innescare un malinteso che coinvolge la tua famiglia. Controlla se la tua percezione della situazione è corretta. Dovrai cercare chiarezza anche quando prendi qualsiasi decisione che coinvolga la tua proprietà. Infine, saltare a una conclusione errata può essere lo svantaggio del tuo sovrano Mercurio che si oppone allo sporadico Urano durante il fine settimana. Anche ascoltare consapevolmente sarà impegnativo.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023