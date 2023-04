Oroscopo della settimana dal 10 aprile al 16 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 aprile al 16 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 APRILE AL 16 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Un'esuberante congiunzione sole-Giove nel tuo segno accenderà la tua energia e il tuo ottimismo all'inizio della settimana. Cosa vuoi manifestare nella tua vita adesso, Ariete? Giove può ispirare un atto di fede per ottenerlo, se sei chiaro su ciò che vuoi. Inoltre, tra lunedì e il 16 maggio, il transito di Venere attraverso i Gemelli nella tua zona mentale può portare amore attraverso le parole e il linguaggio. In quanto tale, il tuo stile di autoespressione potrebbe ispirare un incontro romantico o approfondire la tua connessione con qualcuno a cui tieni. Non dimenticare che la tua mentalità influenzerà i tuoi risultati, il che significa che i pensieri positivi attireranno positività, anche nelle questioni di cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 APRILE AL 16 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Un risveglio della tua guida interiore sarà il dono di una congiunzione sole-Giove in Ariete all'inizio della settimana. Inoltre, durante i periodi di silenzio, cerca una risorsa nascosta dentro di te, che potrebbe coinvolgere la tua creatività o un'abilità psichica. Inoltre, tra lunedì e il 16 maggio, il tuo paroliere o cervello interiore può renderti irresistibile mentre il tuo sovrano di Venere transita attraverso l'espressivo Gemelli, quindi rispolvera le tue capacità di flirtare, Toro! Attirerai principalmente persone che condividono i tuoi valori. Alcune di quelle persone esperte possono persino aiutarti ad aumentare le tue entrate, soprattutto se attingi alle tue notevoli capacità creative.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 APRILE AL 16 APRILE 2023