Oroscopo della settimana dal 17 aprile al 23 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 aprile al 23 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 APRILE AL 23 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Sta per arrivare un nuovo inizio, ma c'è un problema: l'eclissi di Luna Nuova nel tuo segno giovedì lancerà un nuovo ciclo, specialmente nella tua vita personale, quindi scopri cosa vuoi e fai un piano per farlo. Tuttavia, Mercurio diventa retrogrado in Toro venerdì per tre settimane, il che potrebbe ritardare l'effettivo lancio dei tuoi piani o addirittura richiedere di rivedere ciò su cui stai attualmente lavorando. Ciò si applicherà in particolare agli accordi finanziari, quindi controlla attentamente i fatti e le comunicazioni, soprattutto quando si tratta di denaro. Al rialzo, giovedì il sole entra in Toro nel tuo regno finanziario, rafforzando il tuo potere di guadagno.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 APRILE AL 23 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Sta per iniziare un'immersione profonda nel tuo regno inconscio. L'eclissi di Luna Nuova in Ariete giovedì illuminerà tutte le emozioni nascoste che devi esaminare. Pertanto, nelle due settimane successive, avrai il potere di scoprire ed eliminare qualsiasi blocco autoimposto tra te e i tuoi sogni. Ottenere informazioni sul tuo passato farà parte del processo. Allo stesso tempo, il sole entra nel tuo segno, il che rafforzerà la tua chiarezza e determinazione. Infine, Mercurio che diventa retrogrado nel tuo segno venerdì per tre settimane dirigerà la tua attenzione verso l'interno. Tuttavia, può anche interferire con il tuo pensiero e le tue comunicazioni, soprattutto quando si tratta di fare piani o avviare un progetto.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 APRILE AL 23 APRILE 2023