Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e il 10 luglio, tutto ruota attorno alla tua vita domestica mentre Mercurio transita attraverso il Cancro nel tuo regno domestico. Potresti sentirti insolitamente motivato a ricordare con i membri della famiglia o fare un brainstorming di idee di ristrutturazione con un appaltatore. Tuttavia, il tuo sovrano Marte si scontra con Urano all'inizio della settimana, il che può facilmente innescare il tuo carattere o la tua impulsività, specialmente con il tuo amante o figlio. Lo stesso vale per il volatile scontro tra Venere e Urano nei tuoi regni romantici e monetari questo fine settimana. Un atto avventato può sconvolgere la tua vita amorosa o le tue finanze, quindi sii consapevole di quell'attrazione irresistibile o di quella spesa sfrenata, di cui potresti pentirti in seguito.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 10 luglio, una spinta alle tue capacità intellettuali sarà il dono del transito di Mercurio attraverso il Cancro nella tua zona mentale. Questo è un momento eccellente per imparare, insegnare o condividere le tue idee. Viaggiare in nuove località allungherà anche il tuo intelletto. Tuttavia, gli animi potrebbero infiammarsi all'inizio della settimana quando Marte si scontra con Urano nel tuo segno. Sii particolarmente attento alle irritazioni in casa. Questa vibrazione irregolare si ripercuoterà nelle relazioni mentre Urano si scontra con il tuo sovrano Venere questo fine settimana. Un problema familiare potrebbe scoppiare all'improvviso e non accetterai critiche da nessuno!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2023