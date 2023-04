Oroscopo della settimana dal 3 aprile 2023 al 9 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 aprile al 9 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 APRILE AL 9 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Sii alla ricerca di opportunità di guadagno nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 10 giugno, il transito intelligente di Mercurio attraverso il pratico Toro nella tua zona monetaria evocherà la tua ingegnosità quando si tratta del tuo potere di guadagno. In quanto tale, Mercurio può ispirare un'idea potenzialmente redditizia. In alternativa, può arrivare attraverso un articolo che stimola la tua immaginazione o una sessione di brainstorming con amici esperti. Più tardi, la luna piena in Bilancia nel tuo regno di coppia giovedì può dare energia o irritare una relazione stretta durante la settimana. Inoltre, una questione che riguarda il matrimonio, l'impegno o la condivisione può attirare la tua attenzione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 APRILE AL 9 APRILE 2023

Oroscopo della settimana Toro : La tua intelligenza prenderà il comando nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 10 giugno, Mercurio transita nel tuo segno. Questo stimola il tuo intelletto e le tue comunicazioni, rendendolo il momento ideale per iscriverti a un programma di apprendimento, esprimere le tue opinioni sui social media o condividere la tua saggezza con qualcuno a cui tieni. Inoltre, la tua accresciuta curiosità potrebbe spingerti in un viaggio interessante. Più tardi, giovedì la Luna Piena in Bilancia rivolgerà la tua attenzione alla cura di te stesso o degli altri. Potresti essere motivato a portare la tua routine di fitness al livello successivo o fare volontariato per un'organizzazione che aiuta le persone bisognose.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 APRILE AL 9 APRILE 2023