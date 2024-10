Oroscopo weekend 12 ottobre e 13 ottobre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 12 ottobre e 13 ottobre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : La rabbia può essere facilmente scatenata quando il tuo sovrano, Marte, si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo segno. Può essere difficile contenere le tue emozioni quando ti scontri con una persona a cui tieni. Anche se sai che la tua reazione è infantile, non puoi fare a meno di sfogare la tua frustrazione. Meglio lasciar uscire i tuoi sentimenti che tenerli repressi. Tuttavia, sfogarti con gli altri, in particolare con le persone a cui sei vicino, non è la risposta. Affidati alla gentilezza e alla cura. Alcuni arieti potrebbero avere problemi con un amministratore di proprietà o avere difficoltà a gestire una riparazione. Non è saggio irritare una persona di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Marte infuocato che si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua casa dell'auto-annullamento può scatenare rabbia per cose su cui hai poco controllo. È doppiamente frustrante quando non capisci perché ti senti in quel modo. Senti i tuoi sentimenti, ma non assecondarli. Se ti lasci andare troppo alla rabbia, può degenerare in un crollo totale. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre cerchi di disfare le tue emozioni. Può essere difficile per gli altri rispondere nel modo in cui vuoi che reagiscano quando non capiscono perché sei così agitato.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Uno scontro su soldi, beni o valori può causare problemi tra te e un amico, poiché Marte ostile si scontra con Chirone vulnerabile nella tua casa della comunità. Non agitarti se un amico non si comporta secondo i tuoi elevati standard. Essere un amico significa accettare il buono e il cattivo. Potresti evitare il disastro se ti tieni alla larga da prestiti e prestiti. Qualcuno potrebbe pensare di essere la parte peggiore con questa atmosfera nervosa in gioco. Le dinamiche di gruppo possono essere complicate. Potresti sentirti minacciato da una persona competitiva o sentirti costretto a portare avanti il ​​tuo programma.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Uno sfogo di rabbia o una mossa aggressiva possono metterti in una posizione vulnerabile mentre Marte ostile si scontra con Chirone fratturato nel tuo settore pubblico. Non importa chi o cosa ti ha spinto ad agire. Potresti essere tu quello compromesso se superi un limite, quindi fai attenzione a non agire contro i tuoi interessi. Se ti senti innescato, fai degli esercizi di respirazione profonda o fai una passeggiata intorno all'isolato. Sei una persona emotiva, quindi è difficile non reagire. Ma non lasciare che il tuo carattere interferisca con il tuo destino. Comprendere le potenziali conseguenze è fondamentale.



LEONE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : Con così tanto caos nel mondo, non sorprende che tu possa sentire l'impulso di inveire e infuriarti per l'ingiustizia. Mentre il guerriero Marte nella tua casa dell'inconscio si scontra con il guaritore ferito Chirone, sei in sintonia con l'agitazione collettiva. La rabbia può essere utile se ti motiva a intraprendere azioni costruttive. Stai attento a un modo stimolante per rispondere agli eventi attuali. Il cambiamento avviene quando gli individui fanno ciò che possono per migliorare le cose. Concentra la tua attenzione su ciò per cui stai lavorando piuttosto che sprecare energia su ciò contro cui stai lottando.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : L'atmosfera può essere nervosa tra te e un amico, poiché l'aggressivo Marte nella tua casa della comunità si scontra con il vulnerabile Chirone. Qualcosa che accade potrebbe irritarti, facendoti sentire incompreso o non supportato. In alternativa, le tue azioni potrebbero avere un impatto negativo su un amico. Le dinamiche di gruppo possono essere ugualmente controverse, in particolare se ti trovi in ​​un ambiente competitivo o ostile. Controlla se sei più sensibile del solito. In tal caso, è meglio scegliere le tue battaglie con cura. Allo stesso tempo, non dovresti tollerare comportamenti scortesi o violenti. Trova un modo gentile per far sapere a qualcuno che ha oltrepassato un limite.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Se c'è un problema nella tua carriera o nella tua vita personale, risolvilo a porte chiuse. Mentre il focoso Marte nel tuo settore pubblico si scontra con il ferito Chirone, lasciare che un dramma acceso si svolga in bella vista potrebbe dire agli spettatori più di quanto abbiano bisogno di sapere. Con questa atmosfera nervosa in gioco, interagire da vicino con gli altri, in particolare con il tuo interesse amoroso o un collega stretto, può scatenare la tensione. Se non sei dell'umore giusto per condividere il tuo spazio o tempo, dillo. Avere del tempo per te stesso è fondamentale, soprattutto quando sei di cattivo umore.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE – 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Mentre il focoso Marte si scontra con il fratturato Chirone nella tua casa del lavoro, la tensione può sorgere mentre lavori su un compito. Qualcuno (forse tu) potrebbe perdere la calma quando le linee guida non vengono seguite alla lettera e le cose non vanno secondo i piani. Una volta che ti arrabbi, può essere difficile calmarti. Infuriarsi con gli altri non farà che aumentare lo stress e rendere più difficile portare a termine le cose, quindi tieni a freno la calma. Fai dei respiri profondi e cerca di seguire il flusso. Anche viaggiare può essere problematico. Si consiglia pazienza.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Potresti trovare difficile accettare un no come risposta quando l'aggressivo Marte si scontra con il ferito Chirone nella tua casa di svago e romanticismo. Se qualcuno respinge le tue avances, potresti essere tentato di scatenarti o di persistere stupidamente nella tua ricerca. Non rendere le cose più difficili del necessario. Nessuno è obbligato a soddisfare i tuoi desideri. Un giorno potresti guardarti indietro e vedere che il rifiuto era la tua protezione. In alternativa, potrebbe esserci tensione tra te e un bambino o un amico. Potresti avere idee contrastanti su cosa costituisca un buon momento.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : L'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso o un membro della famiglia può essere passivo-aggressiva quando il focoso Marte nella tua zona di partnership si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua zona di casa. I sentimenti delicati possono essere feriti da comportamenti avventati o fastidiosi, quindi sii consapevole di come le tue azioni influenzano le persone intorno a te. Potresti essere più sensibile del solito, in particolare se qualcosa che accade rievoca un evento doloroso del passato. È meglio lasciare che gli animi accesi si raffreddino prima di affrontare un problema scatenante. Tu o una persona cara potreste essere più agitati di quanto pensiate.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Qualcosa che qualcuno dice o fa potrebbe farti venire i brividi quando il focoso Marte si scontra con il vulnerabile Chirone. Potresti non apprezzare il modo in cui svolgono un compito e potresti perdere la calma quando non fanno le cose a modo tuo. Fai attenzione a non reagire in modo eccessivo o a dire qualcosa di cui potresti pentirti. Con questa atmosfera nervosa in gioco, le parole arrabbiate possono tagliare come un coltello. Per superare la giornata con facilità sarà necessaria la cooperazione, quindi fai del tuo meglio per essere gentile e attento alle esigenze e ai desideri degli altri. È sempre saggio trattare le persone con cura.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 12 OTTOBRE - 13 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Mentre l'impulsivo Marte nella tua zona di svago e romanticismo si scontra con il frammentato Chirone nella tua casa dei guadagni, "gioca prima e paga dopo" potrebbe essere il tuo modus operandi. Se ti trovi su un terreno finanziario traballante, è saggio essere consapevole di quanto spendi. Con questa atmosfera frenetica in gioco, è improbabile che otterrai il valore dei tuoi soldi quando spenderai per un appuntamento esagerato, un evento costoso o un hobby costoso. Metti in pausa la tua eccitazione mentre esplori opzioni più convenienti. Sei destinato a trovare qualcosa che si adatta alle tue esigenze.