Oroscopo weekend 13 aprile e 14 marzo 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 13 aprile e 14 marzo 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 aprile e domenica 14 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 13 APRILE – 14 APRILE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Avrai molte idee brillanti poiché Mercurio retrogrado nel tuo segno si sincronizza con l'innovativo Urano. È il momento perfetto per rivisitare uno schema intrigante che coinvolge denaro o beni. È probabile che tu abbia imparato una o due cose dal tuo ultimo giro. Dedica un po 'di tempo a delineare il tuo piano, ma attendi che Mercurio si diriga il 25 aprile prima di agire. La frustrazione per l’incapacità di agire su determinate questioni può raggiungere il culmine quando il tuo sovrano, Marte, si scontra con Plutone. Non sei nella posizione di sfidare un peso massimo. Sapere quando ritirarsi.

TORO OROSCOPO WEEK-END 13 APRILE - 14 APRILE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Il viaggio è in serbo oggi, Toro. Potrebbe essere un viaggio improvvisato con un amico. Più probabilmente si tratterà di una serie di brevi viaggi più vicini a casa. Potresti andare a trovare gli amici o approfittare dei saldi e fare un po' di shopping. La tua mente attiva coglierà ogni sorta di idee per migliorare la tua casa. Una volta finite le commissioni, torna a casa e guarda il tuo spazio con un occhio nuovo. C'è molto che puoi fare per migliorarlo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 13 APRILE – 14 APRILE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Mentre Mercurio retrogrado nella tua casa della comunità si sincronizza con l’innovativo Urano, una conversazione con qualcuno che pensa fuori dagli schemi può aiutarti a realizzare un’idea creativa. È probabile che tu abbia già percorso questa strada prima. La buona notizia è che hai acquisito alcune nuove intuizioni dall'ultimo giro. Potresti essere desideroso di ampliare le tue conoscenze e farti bella figura mentre il potente Marte e il magistrale Plutone si scontrano. Tuttavia, sforzarsi troppo non è una buona idea. Metti i freni mentre sviluppi il tuo piano. Tutti i segnali indicano che non è pronto per la prima serata.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 13 APRILE - 14 APRILE 2024