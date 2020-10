Oroscopo del weekend, domenica 18 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 17 ottobre e 18 ottobre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Nuova in Bilancia risplende sulla tua settima casa di collaborazione dove si unisce al sole e crea un potente centro di energia sulle relazioni che sono più importanti nella tua vita. Se è necessario apportare modifiche, questo è il momento di implementarle. Sabato e domenica la Luna in Scorpione attiva la tua ottava casa di intimità e risorse condivise. La luna si congiungerà a Mercurio, rendendo le conversazioni profonde e la connessione potente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Nuova in Bilancia si unisce al sole e illumina la tua sesta casa di cura di sé, abitudini e routine. È il momento ideale per scuotere le cose e uscire dai solchi che non funzionano a tuo vantaggio. I nuovi semi piantati attecchiranno facilmente, quindi implementa le modifiche con sicurezza. Sabato e domenica la Luna in Scorpione illumina la tua settima casa di collaborazione e sabato la luna è congiunta a Mercurio. Una conversazione sentita è un dovere.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Nuova in Bilancia si unisce al sole e illumina la tua quinta casa di creatività e passione venerdì. Immergiti nei progetti che hai sempre sognato. E trova del tempo da trascorrere con le persone che ami. Sabato e domenica la Luna in Scorpione porta tutto il suo potere emotivo nella tua sesta casa di cura di sé e benessere. Osserva da vicino come ti prendi cura di te stesso e dove stai fallendo e apporta le modifiche necessarie. L'energia della Luna Nuova rafforzerà le tue scelte. Un sensitivo del percorso di vita può aiutarti con una decisione importante.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna nuova in Bilancia illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, preparando il terreno per il miglior tipo di giardinaggio. Pianta i tuoi semi, tuffati nei tuoi progetti fai-da-te e gonfia il tuo nido sapendo che tutti i tuoi sforzi porteranno frutti gioiosi. La Luna in Scorpione che segue sabato e domenica aggiunge energia creativa al mix e approfondisce la tua passione per le persone e le cose che ami. Ti aspetta un weekend divertente e gratificante.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE – 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Nuova in Bilancia si unisce al sole nella tua terza casa di comunicazione, apprendimento e brevi viaggi. Fai qualcosa di divertente che stimoli la tua mente e la tua creatività. Sabato e domenica la Luna in Scorpione porta un'energia intensa nella tua quarta casa di casa e famiglia. La congiunzione tra Mercurio e la luna aggiunge più energia e potere alle tue parole, quindi sii consapevole di ciò che dici e di come lo dici, specialmente ai membri della famiglia che potrebbero sentirsi crudi e più sensibili del normale. Un sensitivo empatico può aiutarti a farti strada attraverso una conversazione difficile senza lasciare danni.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna Nuova in Bilancia risplende nella tua seconda casa degli affari materiali e ti dà la possibilità di piantare semi di prosperità e rivedere i tuoi affari finanziari. La luna in Scorpione illumina la comunicazione e l'apprendimento il sabato e la domenica. Aggiorna i profili online, fai un po 'di diario e con una congiunzione tra la luna e Mercurio sabato, fai quella conversazione importante. Sarai in grado di immergerti in profondità in ciò che è sotto la superficie delle cose e arrivare al cuore della questione.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna Nuova risplende nella tua prima casa del sé e si unisce al sole nel creare un riflettore su chi stai diventando. Ridefinire te stesso e la tua vita sono temi dominanti nella tua vita in questo momento. Sabato e domenica la Luna in Scorpione offre l'opportunità di entrare in sintonia con i tuoi valori fondamentali e vedere se stai facendo il tuo discorso e di rivedere le tue finanze per assicurarti che i tuoi conti siano in ordine e che tutto vada bene.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE – 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna Nuova in Bilancia si unisce al sole illuminando la tua dodicesima casa dei sogni, rendendo questo un momento potente per ricevere la guida dal mondo sottile. Scrivi i tuoi sogni e rivedili in pochi giorni. Allora avranno più senso. La tua presenza e le tue parole hanno una passione ed un'emozione in più il sabato e la domenica quando la Luna in Scorpione transita nella tua prima casa del sé e si congiunge a Mercurio. Non tutti sono a proprio agio con le emozioni intense come te; parla con empatia e tutto andrà bene. Un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a interpretare i tuoi sogni.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna Nuova in Bilancia si unisce al sole e illumina la tua undicesima casa di amici e incontri sociali. Apri un patio e goditi la stimolante compagnia della tua tribù. La conversazione su nuovi piani, progetti, direzioni e affari umanitari è particolarmente favorita. La tua sensibilità e abilità mistiche aumentano mentre l'intensa ed emotiva Luna dello Scorpione attiva la tua dodicesima casa di sogni e visioni sabato e domenica. Rallenta abbastanza da prestare attenzione all'energia più sottile che scorre ora. Un sensitivo empatico può aiutarti a capire cosa provi e perché è importante.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna Nuova in Bilancia si unisce al sole nella tua decima casa di carriera e successo. Il quadrato con i pianeti del Capricorno e Giove, Plutone e Saturno nella tua prima casa del sé può evocare sentimenti di insicurezza o bassa autostima. Prenditi il ​​tempo per esaminare ciò che viene fuori e usalo come carburante per un cambiamento positivo. La Luna in Scorpione risplende di amicizia e incontri sociali sabato e domenica, quindi trova un bel patio da qualche parte e goditi la buona compagnia della tua famiglia trovata. Un sensitivo di consulenza professionale può aiutarti con quel dilemma professionale che stai affrontando.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna nuova in Bilancia si unisce al sole e riempie la tua nona casa di espansione e avventura con energia audace venerdì. Probabilmente non sarai in grado di stare fermo, quindi non provare. Esci nel mondo e vai a fare qualcosa di divertente! La luna in Scorpione di sabato e domenica attiva la tua decima casa di carriera e successo, dandoti la possibilità di rivedere quell'area della tua vita e valutare come stanno andando le cose. Presta attenzione a come ti senti riguardo alle persone e agli eventi sul posto di lavoro. Un sensitivo di consulenza professionale può aiutarti con un dilemma professionale.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 17 OTTOBRE - 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna Nuova in Bilancia attiva la tua ottava casa di misteri nascosti e fenomeni psichici aumentando la tua sensibilità e doni già stabiliti in questa arena. Inizia nuovi sforzi con fiducia sapendo che l'energia della nuova luna potenzia la loro crescita. La Luna in Scorpione di sabato e domenica evidenzia la tua nona casa di avventura, espansione e mente superiore. Con la luna congiunta a Mercurio, l'apprendimento è sottolineato, quindi iscriviti a quel corso che stavi considerando o tuffati negli studi mistici in cui hai ballato. Un medium sensitivo può portarti un messaggio importante da una delle tue guide.