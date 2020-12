Oroscopo weekend 19 dicembre e 20 dicembre per i segni zodiacali. Oroscopo new

Oroscopo del weekend 19 dicembre e 20 dicembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Tu sei l'anima della festa venerdì sera, godendoti l'energia generata dalla Luna in Acquario in sestile sul tuo pianeta dominante, Marte. Calmati però, perché il resto del weekend ti aspetta! Sabato e domenica tutto si addolcisce; la Luna dei Pesci illumina la tua dodicesima casa di sogni, visioni e affari mistici. Hai ancora bisogno di incartare regali o finire quell'oggetto fatto a mano? Ta-Da! L'universo stava prestando attenzione, quindi ecco qua!

TORO OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Prenditi cura delle faccende professionali venerdì mentre la lucida Luna dell'Acquario brilla nella tua decima casa, poi rilassati, rilassati e goditi il ​​divertimento in programma per il fine settimana. Sabato e domenica la Luna dei Pesci illumina la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali. La luna piazza il tuo pianeta dominante, Venere, aumentando la tua creatività e sensibilità artistica già super caricate. Le chiacchiere e le sottigliezze sociali potrebbero non allettare, ma le conversazioni e le connessioni significative lo fanno sicuramente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : L'allegria natalizia, i canti natalizi e le celebrazioni sono evidenziati venerdì dalla Luna dell'Acquario nella tua nona casa di espansione, la mente superiore e l'avventura. Se non hai una festa a cui partecipare stasera, puoi uscire di casa e goderti il ​​semplice piacere di guardare le luci e le decorazioni natalizie. La Luna dei Pesci di sabato e domenica evidenzia il successo e i risultati, quindi se hai ancora dei preparativi da fare, tuffati.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna dell'Acquario attiva l'intimità nella tua carta nautica e il lussurioso Marte del sestile venerdì sera. Ci sono buone probabilità che le tue celebrazioni per le vacanze includano solo qualcosa in più! Sabato e domenica la Luna dei Pesci si armonizza con la tua energia Cancro, illuminando la tua nona casa di avventure e nuovi orizzonti. Stare seduti a casa durante questo transito non ti porterà tanto divertimento e appagamento quanto uscire di casa, esplorare, guardare le luci e le decorazioni delle vacanze o persino fare dei canti natalizi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE – 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : Se desideri avere una conversazione importante, il venerdì è perfetto per questo. La Luna dell'Acquario nella tua settima casa di relazioni si unisce alla congiunzione sole / Mercurio generando chiarezza nella comunicazione; tutto quello che devi fare è introdurre l'argomento. Sabato e domenica la romantica Luna dei Pesci illumina la tua ottava casa di intimità e connessione profonda. Dopo aver liberato l'aria venerdì, ora puoi sfruttare appieno la magia che porta questo transito, inclusa la congiunzione con Nettuno.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna dell'Acquario di venerdì illumina l'occupazione nella tua carta e la congiunzione Sole / Mercurio sottolinea la logica, la chiarezza e l'eccellente comunicazione. Prenditi cura delle cose al lavoro così puoi rilassarti, rilassarti e goderti il ​​resto del fine settimana. La luna nei Pesci romantici attiva la tua settima casa di relazioni impegnate sabato e domenica la congiunzione con Nettuno solleva l'energia in un regno etereo, quasi magico. Ti protendi verso gli affari pratici, ma anche tu sarai trascinato dalla marea romantica di questa ondata.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La creatività e la gioia sono evidenziate dalla Luna in Acquario nella tua quinta casa venerdì. Se hai piani per le vacanze o progetti in programma per venerdì, sei perfettamente allineato con l'Universo! Sabato e domenica l'eterea Luna dei Pesci nella tua sesta casa spruzza polvere lunare sulla tua salute, sul tuo benessere e sull'amor proprio. Questo non è un tipo di transito difficile. È più simile a un tipo di transito che mi lascia fluttuare in questo bagno profumato e rilascia tutto lo stress, quindi pianifica di conseguenza. Si scopre che è tutto correlato.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE – 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Tendi a focolare e casa il venerdì quando la Luna dell'Acquario illumina la tua quarta casa. Le arti domestiche sono messe in risalto insieme a cenare e guardare abbuffate qualcosa di divertente. Pulisci, organizza, decora e arruffa tutto. Sabato e domenica l'eterea Luna dei Pesci spruzza polvere di fata e raggi di luna sulla tua creatività e passioni. Questo è un momento meraviglioso se hai ancora regali fatti a mano da finire o regali da incartare. E se non lo fai, tuffati nel tuo prossimo progetto creativo e divertiti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La tua naturale curiosità e desiderio di esplorare e imparare è sottolineata venerdì dalla Luna in Acquario nella tua terza casa di conoscenza e comunicazione. La congiunzione Sole / Mercurio si raddoppia sulla stessa energia. Sabato e domenica l'attenzione si concentra sulla casa e sulla famiglia mentre la dolce Luna dei Pesci si trasferisce nella tua quarta casa. Questa è una finestra ideale per prenderti cura del tuo nido e assicurarti che tutti i tuoi preparativi per le vacanze siano a posto e a posto.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Acquario evidenzia le tue finanze venerdì. Se hai bisogno di parlare con un consulente o di affrontare qualcosa che richiede logica, pensiero chiaro e visione, questo è il giorno per quello. Sabato e domenica la luna si sposta in Pesci, illuminando la tua terza casa di apprendimento e comunicazione. Hai un elenco di persone in attesa di una chiamata o qualcuno a cui piacerebbe semplicemente avere tue notizie? Invece di essere un lavoro di routine, oggi ti divertirai davvero.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : Venerdì la luna risplende luminosa in Acquario e attiva la tua prima casa del sé. Il sestile con Marte ti rende fiducioso, estroverso e super energico! Esci e cancella le cose dalla tua lista di cose da fare. Sabato e domenica la magica Luna dei Pesci sottolinea le cose e le persone che contano di più per te. Potresti sentirti insolitamente sentimentale; invece di combatterlo, rotola con la marea. Fai sapere alle persone che significano di più per te come ti senti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 19 DICEMBRE - 20 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Bene, questo fine settimana è una partita fatta in paradiso per te! La Luna dell'Acquario illumina la dodicesima casa dei Pesci venerdì, facendo brillare una luce brillante su sogni, visioni, stati alterati e affari mistici. Sabato e domenica la Luna dei Pesci attiva la tua prima casa dell'autostima e del modo in cui cammini nel mondo. O in questo caso, come nuoti. La congiunzione con il tuo sovrano planetario, Nettuno, sottolinea e rafforza la tua innata compassione, creatività, immaginazione e spiritualità.