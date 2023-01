Oroscopo del weekend 21 e 22 gennaio segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 21 gennaio e 22 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 21 gennaio e domenica 22 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 GENNAIO – 22 GENNAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Ti sentirai fiducioso su ciò che è in serbo per la tua vita sociale mentre la Luna Nuova è nell'amichevole Acquario e nella tua casa della comunità. Quali connessioni speri di stabilire e a chi vuoi avvicinarti? I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quale delle tue amicizie fiorirà nell'anno a venire, quindi pensa attentamente alle persone in cui vuoi investire. Lo stesso vale per i gruppi. Questo è un momento eccellente per essere coinvolto con organizzazioni che riflettono i tuoi interessi. Venere nel tuo settore sociale si sincronizza con il sognante Nettuno, suggerendo che sarai attratto da tipi alla moda e persone che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda artistica o spirituale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 GENNAIO - 22 GENNAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Non puoi fare a meno di sentirti ottimista su dove sta andando la tua vita con la Luna Nuova dell'Acquario in cima alla tua carta. Con Giove ottimista nel mix, avrai una buona sensazione sulla tua carriera. Confida nel fatto che forze sconosciute stiano cospirando per sostenere i tuoi sforzi da dietro le quinte. Anche se sei un tipo scettico, non fa male essere fiduciosi e mantenere uno stato d'animo positivo. Il supporto di un collega o amico empatico può essere utile poiché il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore professionale si allinea con il compassionevole Nettuno nella tua casa della comunità. Può essere rassicurante avere qualcuno che ti incoraggia a bordo campo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 GENNAIO - 22 GENNAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Prova ad espanderti mentre la Luna Nuova è nel visionario Acquario e nella tua casa di esplorazione. Potresti essere ispirato a superare i tuoi limiti attraverso l'educazione, la spiritualità e i viaggi. Trarrai vantaggio dall'esplorazione di nuove culture, diversi modi di vivere e punti di vista stimolanti. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare come e dove crescerai nell'anno a venire, quindi pensa attentamente a come usi il tuo tempo. Una persona affascinante o misteriosa proveniente da un background diverso può incrociare il tuo cammino mentre l'amichevole Venere nella tua zona di avventura si allinea con il sognante Nettuno. Conoscerli potrebbe essere un piacevole diversivo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 GENNAIO - 22 GENNAIO 2023