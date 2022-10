Oroscopo del weekend 22 e 23 ottobre 2022 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 22 ottobre e 23 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 22 OTTOBRE – 23 OTTOBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna della Vergine ti invita a prenderti cura di te stesso mentre transita nel tuo settore sanitario. Questo è particolarmente importante sabato, quando la luna si intreccia con il tuo pianeta dominante, Marte. Ne sentirai gli effetti acutamente. La congiunzione tra il sole e Venere in Bilancia porta la tua relazione a un nuovo livello e il trigono tra Mercurio in Bilancia e Saturno ti dà gli strumenti necessari per realizzare i tuoi sogni.

TORO OROSCOPO WEEK-END 22 OTTOBRE - 23 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Vergine potenzia la tua creatività. Anche un quadrato su Marte non ti butta fuori dal gioco. Il trigono di Mercurio a Saturno raddoppia il tuo talento, dandoti una dose del know-how pratico di cui hai bisogno per mettere il successo alla tua portata. La Luna della Bilancia sottolinea l'importanza di praticare l'amore per se stessi e la cura di sé, così come la congiunzione tra il tuo pianeta dominante, Venere e il sole.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 22 OTTOBRE - 23 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna Vergine illumina la casa e la famiglia nel tuo tema natale, ricordandoti di trascorrere del tempo con le persone che ami, anche se la quadratura della luna rispetto a Marte genera irascibilità e conflitto. Fortunatamente, Mercurio in Bilancia trina Saturno in Acquario, aggiungendo una nota di saggezza e stabilità alla giornata. Quando la Luna della Bilancia si unisce a Mercurio e alla congiunzione sole-Venere, il romanticismo riempie l'aria.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 22 OTTOBRE - 23 OTTOBRE 2022