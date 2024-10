Oroscopo weekend 26 ottobre e 27 ottobre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 26 ottobre e 27 ottobre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE – 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Con il mutevole Mercurio in contrasto con il vulnerabile Chirone nel tuo segno, potresti non essere sicuro di come affrontare un argomento delicato. Far aprire una persona può essere un affare molto imbarazzante. Potresti chiederti se hai il diritto di fare domande quando l'argomento è denaro o sesso. Alcuni arieti potrebbero essere così a disagio da evitare del tutto la conversazione. Potrebbe essere saggio rimandare la discussione se non ti senti di poter essere diretto. Tuttavia, se la questione è urgente, dovrai indossare le tue mutande da persona grande e scoprire cosa devi sapere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE – 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Le tue relazioni più importanti sono al centro della scena con il sole e Mercurio nella tua casa della partnership. Con Mercurio curioso e Chirone insicuro in disaccordo, potrebbero sorgere domande su una connessione particolare. Alcuni tori diventeranno paranoici e leggeranno troppo nelle cose, mentre altri non riusciranno ad affrontare una preoccupazione legittima. La comunicazione è fondamentale, sia che tu stia coltivando una nuova connessione o costruendo su una relazione esistente. Tuttavia, è fondamentale che tu abbia i fatti chiari prima di iniziare a muovere accuse. Una prospettiva esterna può essere incredibilmente utile.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE – 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Dovrai scegliere le parole con cura quando affronti un problema. Quando Mercurio sfacciato e Chirone vulnerabile si scontrano, potresti ferire i sentimenti di qualcuno se non stai attento a ciò che dici. Non giocare al gioco della colpa e della vergogna. È improbabile che puntare il dito ispiri una persona ad ascoltare ciò che hai da dire. Invece, sii rispettoso e gentile. Offri consigli che onorino chi sono e gli strumenti con cui hanno a che fare. In altre parole, non rendere loro eccessivamente difficile rispondere. Non tutti i Gemelli riterranno una persona responsabile dei propri errori. Va bene, a patto che lasciarli andare non ti renda la vita difficile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Discutere dei tuoi desideri con il tuo interesse amoroso va bene finché condividere troppo non ti fa sentire vulnerabile. Con Mercurio chiacchierone nella tua casa del romanticismo in contrasto con l'insicuro Chirone, potresti chiederti cosa è sicuro dire e cosa dovresti tenere per te. Se ti senti un po' permaloso, questo probabilmente non è il momento giusto per aprirti e rivelare ciò che hai nel cuore. Non ottenere la convalida che desideri può essere devastante. Invece di fare una grande rivelazione, tasta le acque con una piccola rivelazione. Il modo in cui l'altra persona risponde ti farà sapere se è sicuro fare un tuffo profondo. Puoi sempre riesaminare la conversazione più tardi



LEONE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE – 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : Con l'esperto Mercurio in contrasto con il vulnerabile Chirone nella tua zona di apprendimento superiore, le insicurezze sulla tua istruzione o qualifiche possono minare le tue speranze e i tuoi sogni. Ci sono molti percorsi per il successo e non tutti sono tradizionali. È il giorno perfetto per esplorare modi alternativi per realizzare le tue aspirazioni. Alcuni Leoni, tuttavia, potrebbero trarre beneficio dal livellamento della loro istruzione. Iscriversi all'istruzione superiore o perseguire una formazione o una certificazione professionale potrebbe rivelarsi utile. Non è mai troppo tardi per migliorare le tue competenze. Ti sentirai più sicuro di ciò che ti aspetta una volta che avrai un piano in mente.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Con il tuo governatore, Mercurio, in contrasto con il vulnerabile Chirone, esprimere a voce i tuoi desideri può essere una danza delicata. La paura di essere fraintesi o respinti è palpabile e potrebbe spingerti a stare attento a ciò che dici. Alcune Vergini riterranno che sia fondamentale esprimere ciò che hanno in mente. Aprirsi può aiutare il tuo appuntamento o partner a capirti, il che, a sua volta, può renderlo più reattivo alle tue esigenze. Cosa può fare una Vergine incerta? Prendi la temperatura della situazione prima di condividere i tuoi pensieri. Se l'atmosfera sembra poco incoraggiante, conservala per dopo. Lo stesso vale per le conversazioni sui soldi. Non è saggio procedere se il momento non sembra giusto.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Quando si tratta di crescita, avventura e apprendimento, l'atmosfera è "o fai le cose in grande o vai a casa". È bello che tu sia entusiasta di diversificare. Con il versatile Mercurio e l'espansivo Giove in contrasto, devi stare attento a non farti prendere troppo. Un allineamento tra Marte motivato e Nettuno creativo nelle tue zone di lavoro potrebbe accendere una nuova visione di ciò che puoi ottenere. Fiducia, coraggio e azione possono portarti un passo più vicino al raggiungimento di un sogno. È un momento opportuno per cercare assistenza da qualcuno che capisca cosa speri di realizzare. Sarà utile avere un alleato comprensivo che ti incoraggia a perseverare quando il gioco si fa duro.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE – 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : L'audace Marte che si sincronizza con il mistico Nettuno nella tua casa del vero amore potrebbe spingerti ad agire in base a un presentimento sulla tua vita amorosa. Non c'è momento migliore del presente per chiedere a qualcuno di uscire per un appuntamento o per stupire il tuo partner con un gesto selvaggiamente romantico. Fare qualcosa di audace può essere molto impressionante. Perdi il 100% dei tiri che non fai. A volte, devi cogliere l'attimo e andare per ciò che desideri. Questa energia dinamica può essere fonte di ispirazione per artisti e tipi creativi. È il giorno perfetto per tuffarsi in un progetto nuovo ed entusiasmante. Un'uscita avventurosa con i bambini può essere divertente. È un modo eccellente per legare.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con Mercurio curioso in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua casa del vero amore, le domande senza risposta su un partner passato o presente possono farti impazzire. Non dire nulla può lasciarti al buio, mentre dire troppo può rivelare più di quanto vuoi che l'altra persona sappia. Potrebbe valere la pena affrontare la questione. Una persona a cui tieni vorrà sapere cosa hai in mente. Evitare lo scontro o una risposta negativa potrebbero dirti tutto ciò che devi sapere. Alcuni Sagittari potrebbero affrontare un dilemma simile che coinvolge un bambino. Fare domande è l'unico modo per arrivare in fondo alle cose. Sii gentile e sii un buon ascoltatore.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Per far sì che qualcuno, come il tuo interesse amoroso, veda le cose dal tuo punto di vista, è necessario un approccio diretto, quindi non perdere tempo a girarci intorno. Mentre Marte nel Cancro emotivo si sincronizza con l'empatico Nettuno nei Pesci, puoi fare un appello appassionato nella speranza di trovare un terreno comune. Ciò che è più importante è che tu sia bravo ad ascoltare quanto a esprimere i tuoi pensieri e desideri. Considerare attentamente ciò che l'altra persona ha da dire può favorire una migliore comprensione reciproca anche se non la vedete allo stesso modo. Potrebbe esserci di più nella storia di quanto pensi. Può anche tirarti fuori da un solco creativo. Può essere divertente scuotere le cose!

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Con il messaggero Mercurio nel tuo settore pubblico, vuoi che la tua voce venga ascoltata. Tuttavia, con Mercurio e l'insicuro Chirone in contrasto, potresti temere che rivelare troppo possa renderti vulnerabile. Non hai bisogno di dire più di quanto ti senti a tuo agio. Tuttavia, se vuoi che qualcuno ti capisca e risponda alle tue esigenze, potresti aver bisogno di raccontare la tua storia. Può essere una danza delicata quando si comunica con una figura autorevole. Vuoi che credano che hai il controllo e potresti temere che rivelare un problema cambierà il modo in cui ti vedono. In alcuni casi, potresti rassicurarli sul fatto che sei pronto ad affrontare le difficoltà quando si presentano.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 26 OTTOBRE - 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Mercurio nella tua casa del pensiero d'insieme può innescare ogni sorta di idee brillanti. Con Mercurio e l'insicuro Chirone in contrasto, potresti chiederti se sei abbastanza informato per parlare di certi argomenti. Potrebbe essere imbarazzante se ti apri e qualcuno mette in dubbio la tua comprensione dei fatti. Allo stesso tempo, non riceverai la convalida che cerchi se ti astenga dal rivelare i tuoi pensieri. Sottoponi le tue idee a un confidente di fiducia prima di condividerle con un pubblico più vasto. Può dirti se i tuoi concetti sono pertinenti o hanno bisogno di un po' di lucidatura. Le conversazioni sui soldi possono essere complicate. Assicurati di avere i fatti e le cifre in ordine.