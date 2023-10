Oroscopo weekend 28 e 29 ottobre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 28 ottobre e 29 ottobre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 OTTOBRE – 29 OTTOBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Dare tutta la tua attenzione a una persona può sembrare uno spreco poiché il generoso Giove si scontra con la devota Giunone nella tua zona di vita amorosa. Come puoi sceglierne solo uno quando ci sono così tante persone interessanti che vuoi conoscere? Potrebbe significare guai se sei già impegnato. A meno che tu non abbia una relazione aperta, faresti meglio a rispettare le regole. Alcuni arieti spendono un sacco di soldi per un appuntamento sontuoso o un regalo costoso per il loro interesse amoroso. Va bene se puoi permetterti di sperperare. Fai solo attenzione a non inviare il messaggio che sei disposto a pagare per giocare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 OTTOBRE - 29 OTTOBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : L’eclissi solare in Bilancia e il tuo settore occupazionale segnalano un nuovo inizio per la tua vita lavorativa. Tuttavia, alcuni tori potrebbero non sentirsi così entusiasti di ciò che li aspetta. Con un allineamento Luna-Mercurio-Chirone che precede l'eclissi, potresti preoccuparti che le tue conoscenze e abilità non siano così acute come dovrebbero essere. Un violento caso di sindrome dell’impostore può farti dubitare delle tue prospettive. Non è necessario essere un esperto perché la tua esperienza sia preziosa. Appoggiati ai tuoi punti di forza invece di sentirti in ansia per le tue debolezze. Andando avanti, saprai dove apportare miglioramenti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 OTTOBRE - 29 OTTOBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Può essere difficile regolare le tue emozioni all’ombra di un’eclissi lunare. Potresti non capire cosa provi o perché certe situazioni hanno un impatto così intenso su di te. Fermati, guarda e ascolta. Non è il momento di agire in base a ciò che senti. Poiché Marte si oppone a Giove, ci vorrà qualcosa di più della semplice fede cieca per portare a termine un compito colossale. È improbabile che gli elfi utili escano allo scoperto e portino a termine il lavoro mentre dormi. Se hai intenzione di assumerti un'enorme responsabilità, assicurati di avere ciò che serve per portare a termine il lavoro nel modo giusto.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 OTTOBRE - 29 OTTOBRE 2023