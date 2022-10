Oroscopo weekend 29 e 30 ottobre 2022 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 29 ottobre e 30 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 OTTOBRE – 30 OTTOBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : L'avventura è illuminata dalla Luna del Sagittario nella tua nona casa. Gestisci le questioni pratiche all'inizio della giornata mentre la luna fa sestile a Saturno. Nettuno tiene la corte nella tua dodicesima casa di affari mistici, dipendenza e auto-disfacimento. Fai molta attenzione venerdì sera mentre la luna fa quadrato su questo potente pianeta. Sabato e domenica, la Luna del Capricorno flirta con il sole e Venere nel tuo settore di intimità.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 OTTOBRE - 30 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Sagittario ti mette in contatto con i misteri nascosti e la percezione psichica, giusto in tempo per la festa che celebra queste cose! Con la quadratura della luna a Nettuno venerdì sera, potresti sentirti più perspicace di quanto ti senti a tuo agio. Trascorrere del tempo con i tuoi amici può aiutarti a bilanciarlo. Il sestile di sabato al tuo pianeta dominante, Venere in Scorpione, combinato con il Sole Scorpione nel tuo settore di partnership, lo rende un momento eccellente per l'amore.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 OTTOBRE - 30 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna del Sagittario accende la collaborazione e l'impegno nella tua carta il venerdì e il sabato mattina, e il sestile della luna con il tuo pianeta dominante, Mercurio in Bilancia, attiva l'amore e la passione, praticamente insistendo sul fatto che tu faccia sapere alla tua amata cosa provi per loro. Sabato, la luna si sposta nel Capricorno e nel tuo settore dell'intimità. Il sestile della luna con il romantico Nettuno la domenica sera accende il giusto tipo di fiamma.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 OTTOBRE - 30 OTTOBRE 2022