Oroscopo weekend 3 agosto e 4 agosto 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 3 agosto e 4 agosto 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 agosto e domenica 4 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO – 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Con il focoso Marte nella tua casa della comunicazione in contrasto con la nutriente Cerere, una conversazione con un membro della famiglia può essere un po' nervosa. Con Cerere nel tuo settore pubblico, vuoi essere visto come una persona che si prende cura dei propri cari. Tuttavia, una discussione potrebbe rivelare che non sei così al corrente delle cose come pensi. Potresti diventare aggressivo e iperprotettivo mentre cerchi di rimediare ai passi falsi passati, oppure potresti incolpare l'altra persona per ciò che è andato storto. Attento, ram. Non farai altro che esacerbare il problema se sei scortese con una persona cara. Ascoltare ciò che ha da dire è fondamentale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Toro : Giocare a fare la casalinga può essere divertente perché la tua governante, Venere, nella tua zona casa e famiglia, si sincronizza con Giunone, attenta all'impegno, nella tua casa del romanticismo. Anche se non sei un tipo domestico, può essere divertente armeggiare in casa con il tuo partner o una persona di tuo interesse e goderti una giornata felice. Potresti scoprire che sistemarsi in una relazione è molto più soddisfacente di quanto immaginassi. Se sei tutto per l'impegno, sfrutta al meglio questa dolce atmosfera. Organizza una cena romantica a casa o fai progetti per uscire e fare qualcosa di speciale. Non aspettare che l'altra persona faccia uno sforzo. Prendi in mano la tua vita amorosa!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO – 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Con il guerriero Marte nel tuo segno in contrasto con la nutrice Cerere, potresti trovare difficile rispondere alle esigenze di una persona cara. Quando tutto ciò che hai è un martello, tutto sembra un chiodo. In altre parole, un approccio aggressivo potrebbe non funzionare per una situazione che richiede un tocco delicato. Una persona potrebbe non aver bisogno che tu ti precipiti con una soluzione e aggiusti le cose. Invece, potrebbe volere che tu sia sensibile alle sue preoccupazioni e che le tenga lo spazio mentre ti racconta cosa sta attraversando. Non fare supposizioni. Leggi la situazione e rispondi in modo appropriato. Non si tratta sempre di essere l'eroe e fare le cose a modo tuo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Trattare il partner come un bambino può essere un modo passivo-aggressivo di cercare di controllare la vostra relazione. Con il guerriero Marte nella vostra casa dell'autodistruzione in contrasto con la nutrice Cerere nella vostra zona di partnership, può essere una manovra problematica. Prendersi cura degli altri vi appaga. Essere la persona a cui le persone si rivolgono per cure e conforto vi fa sentire bene. Allo stesso tempo, potete provare risentimento verso qualcuno che fa affidamento su di voi per tutto. Non potete avere entrambe le cose. Se intendete usare la cura come mezzo di controllo, dovete accettare che l'altra persona possa aspettarsi che facciate cose che non sempre volete fare.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO – 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Leone : L'affascinante Venere nel tuo segno promette di far emergere il lato romantico di te. Grandi gesti e teatralità romantica sono totalmente nelle tue corde. Metterai i tuoi soldi dove è il tuo cuore mentre Venere si sincronizza con la devota Giunone nella tua casa dei beni. Potresti fare un regalo di lusso al tuo interesse amoroso o invitarlo a un appuntamento sontuoso. Alcuni Leoni faranno un investimento costoso in capelli, trucco e vestiti per rendersi irresistibili. A volte sembra importante fare di tutto per mostrare al tuo partner o a una persona di interesse cosa significano per te. Va bene, a patto che non si trasformi in una situazione di gioco a pagamento.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Trasmetti vibrazioni da supereroe con il guerriero Marte in cima al tuo grafico. Con la nutriente Cerere nella tua casa dell'autoespressione, esprimi il tuo affetto prendendoti cura degli altri. Potresti abusare dei tuoi poteri quando Marte e Cerere si scontrano. Non tutti hanno bisogno di essere salvati. Agitarsi per il tuo interesse amoroso può metterlo a disagio. Potrebbe sembrare un sottile atto di controllo. Sappi quando tirarti indietro e lascia che gestisca i propri affari. Allo stesso modo, essere iperprotettivi nei confronti di un bambino può metterlo a disagio e creare tensione nella tua relazione. Lasciagli spazio per commettere errori entro limiti ragionevoli. Ciò crea fiducia tra voi e lo aiuta a sviluppare i propri punti di forza.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Con il guerriero Marte nella tua nona casa idealistica, avrai idee alte e potenti su qualsiasi cosa. Sarai anche veloce a difendere il tuo punto di vista. Con Marte in contrasto con la nutriente Cerere nella tua zona di casa, le tue idee potrebbero irritare una persona cara. Nessuno vuole sentirsi dire che c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui si prende cura degli altri o si occupa delle faccende domestiche. Dovrai scendere dal tuo cuore al tuo cuore per relazionarti con le persone a cui tieni. Non importa quanto siano efficienti o brillanti le tue idee, non significheranno molto se non riescono a far sentire le persone amate.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO – 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Non sempre basta essere in una relazione. Se sei in coppia, vorrai sentire che tu e il tuo partner siete parte di una comunità, poiché Venere si sincronizza con la devota Giunone nel tuo social network. Cerca modi per creare connessioni più profonde con i tuoi amici. Un incontro di gruppo o un progetto collaborativo possono essere un ottimo punto di partenza. Se sei single e speri di incontrare un potenziale partner, potresti trovare qualcuno che condivida i tuoi valori nella tua cerchia di amici. Qualcuno potrebbe presentarti a un candidato adatto. Apprezzerai una persona che viene esaminata da un amico. In alternativa, tu e un amico potreste voler migliorare la vostra connessione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con il supereroe Marte in contrasto con la nutrice Cerere nella tua casa dei beni, buttare soldi sui problemi di una persona cara potrebbe non essere una soluzione. Denaro e beni sono senza dubbio mezzi di supporto collaudati e veri, ma non sempre salvano la situazione. Il destinatario potrebbe pensare che sia un modo per te di mantenere le distanze e non essere coinvolto personalmente. Fai attenzione ai segnali che indicano che ciò che desidera davvero è attenzione e amore. Alcuni Sagittari potrebbero non fornire supporto materiale quando necessario. Se una persona cara ha un bisogno genuino e non riesci ad aiutarla anche se puoi permettertelo, ciò potrebbe danneggiare la vostra relazione. Mostra la tua generosità.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Indipendentemente dal genere con cui ti identifichi, il tuo lato materno traspare quando la nutrice Cerere attraversa il tuo segno. Prendersi cura degli altri porta appagamento e ti fa sentire apprezzato. Con Cerere in contrasto con il guerriero Marte, potresti avere difficoltà a flettere i tuoi muscoli materni. Alcune capre esagereranno e saranno iperprotettive e soffocanti, mentre altre potrebbero non prendersi cura adeguatamente dei propri cari e difendere i loro interessi. Prendi la temperatura della situazione e determina cosa è necessario piuttosto che presumere di sapere cosa è cosa. Fai domande e ascolta cosa hanno da dire i tuoi cari.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Lo spazio della relazione può sembrare super speciale quando l'affettuosa Venere e la devota Giunone si allineano nelle zone di intimità e di partnership. Se siete in coppia, potreste sentire che voi e il vostro partner siete profondamente in contatto con i desideri dell'altro. Potreste non essere ancora arrivati ​​a una piena comprensione. Tuttavia, può essere rassicurante sentire che vi state muovendo nella giusta direzione. Se siete single, potreste incontrare una persona che trasmette vibrazioni perfette. Carisma e intelligenza possono catturare la vostra attenzione. Prima di fare un grande investimento emotivo, prendetevi del tempo per conoscerla.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 3 AGOSTO - 4 AGOSTO 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Mentre Venere viaggia attraverso il Leone e la tua casa del travaglio, arrivi a capire che ci vuole uno sforzo costante per far funzionare una relazione. Probabilmente ti sentirai all'altezza del compito mentre Venere si sincronizza con Giunone, orientata all'impegno, nella tua casa della partnership. Se sei attualmente in una relazione, ti piacerà coltivare la connessione amorosa che desideri e ti rimboccherai felicemente le maniche per fare il lavoro. Se sei single e speri di incontrare un potenziale partner, tieni gli occhi aperti per una persona amorevole che condivida la tua etica del lavoro. Se non è impegnata a fare del suo meglio nel suo lavoro, non puoi sempre fidarti che lavorerà su una relazione.