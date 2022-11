Oroscopo del weekend 5 e 6 novembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 5 novembre e 6 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 novembre e domenica 6 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 NOVEMBRE – 6 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Pesci di venerdì si unisce a Nettuno, risvegliando il tuo lato più gentile mentre transita nella tua dodicesima casa del misticismo. La piazza luna-Marte ti fa arrabbiare. Fortunatamente, l'ottimismo generato dalla congiunzione della luna con Giove ti solleverà al di sopra della mischia. L'opposizione Venere-Urano di sabato porta un cambiamento nelle tue relazioni e nelle tue finanze. Fermati e pensa prima di agire. Divertiti a connetterti con gli spiriti affini questa domenica con l'aiuto del sestile luna-Saturno-Marte. Un mezzo può aiutarti a raggiungere un antenato.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 NOVEMBRE - 6 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo settore dell'amicizia ospita la Luna Pesci, che unisce Nettuno e Giove. Questo rende questo un giorno ideale da trascorrere con gli amici. Sabato, la Luna dell'Ariete illumina i sogni e gli affari mistici nel tuo tema natale. Nel frattempo, l'opposizione tra il tuo pianeta dominante, Venere e Urano cambia sia il tuo rapporto con la persona amata che il tuo rapporto con te stesso. La domenica, un sestile luna-Saturno-Marte incoraggia passione e ambizione professionale.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 NOVEMBRE - 6 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La congiunzione di venerdì tra la Luna Pesci, Nettuno e Giove offre opportunità di carriera a modo tuo. Accendi la tua creatività e approfitta della tua fortuna. La Luna dell'Ariete di sabato ti chiama a giocare con i tuoi amici. Nel frattempo, l'opposizione Venere-Urano porta un cambiamento nel tuo stile di vita e un cambiamento nella tua coscienza. La domenica, il sestile luna-Saturno-Marte ti rende difficile stare fermo, quindi non provarci.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 NOVEMBRE - 6 NOVEMBRE 2022