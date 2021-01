Oroscopo del weekend 9 gennaio e 10 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 9 gennaio e 10 gennaio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì la Luna in Scorpione nella tua ottava casa trigono Nettuno nella tua dodicesima ti rende più sensibile e ritirato del solito. Questo ti permette di entrare in contatto con i tuoi sentimenti più profondi, prendendo nota di ciò che conta davvero per te in questo momento. Sabato e domenica sono una partita completamente nuova con la Luna in Sagittario nella tua nona casa di avventure, trigono i tuoi pianeti dell'Ariete natale e Giove sestile, attivando incontri sociali e amicizia. Esci e divertiti! Uno psichico medio può consegnare un messaggio da un antenato che ti aiuterà immensamente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Con l'emozionante Luna in Scorpione che evidenzia la tua settima casa di partnership nel tuo grafico venerdì e l'allegra Luna in Sagittario che illumina la tua ottava casa di intimità e risorse condivise sabato e domenica, le tue relazioni sono sotto i riflettori questo fine settimana. Gli aspetti di Nettuno fanno ben sperare per la compassione, la comprensione e una profonda e amorevole connessione e il sestile con Giove aggiunge un pizzico di divertimento e avventura nel mix.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Scorpione nella tua sesta casa di salute e benessere è trigono Nettuno, praticamente esigente che tu abbracci l'amor proprio e la cura di te stesso e ti tratti con le stesse cure che estendi agli altri. Prenditi la giornata e coccolati. Sabato e domenica la Luna in Sagittario attiva la tua settima casa di collaborazione e gli aspetti del tenero Nettuno e del giubilante Giove fanno ben sperare per approfondire la tua connessione con il tuo amato e goderti ciò che ami l'uno dell'altro.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Scorpione trigono Nettuno in Pesci trina anche i tuoi pianeti natali del Cancro, attivando la tua quinta casa di creatività e la tua nona casa di avventura. Questo grande trigono in acqua ti rende creativamente fertile e la tua immaginazione sboccia. Sabato e domenica la luna si sposta in Sagittario e illumina la tua sesta casa di lavoro, abitudini, routine e cura di te stesso. È un ottimo momento per esaminare i tuoi affari quotidiani e vedere se è necessario apportare alcune modifiche.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO – 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : Il focolare e la casa sono illuminati dalla Luna in Scorpione venerdì e gli aspetti su Nettuno rendono facile e divertente concentrare la tua attenzione sul soffocare il tuo nido e amare i tuoi capolini. È una serata perfetta per immergersi in un libro o guardare uno spettacolo, soprattutto se il genere è fantasy. La creatività è evidenziata il sabato e la domenica quando la luna si sposta in Sagittario e attiva la tua quinta casa. Tira fuori i colori e la tela / l'argilla e la fornace / la lana e il telaio e tuffati.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : Se vuoi aggiungere un capitolo al libro di memorie o al romanzo che stai scrivendo o iscriverti a quel corso a cui stavi pensando, il venerdì è il tuo giorno. Con la Luna in Scorpione che illumina la tua terza casa, trigono Nettuno, la tua creatività è alle stelle. L'attenzione si sposta sulla tua quarta casa di casa e famiglia quando la luna scivola nel vivace Sagittario sabato e domenica. Prepara una tempesta, aggiungi una riga al maglione che stai lavorando a maglia e goditi la compagnia dei tuoi cari.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Rivedi le tue finanze venerdì mentre la lungimirante Luna dello Scorpione evidenzia la tua seconda casa di denaro e prosperità. E con il trigono del mistico Nettuno puoi fidarti della tua intuizione quando ti sussurra all'orecchio che devi agire. Sabato e domenica la luna entra nel gioviale Sagittario e attiva la tua terza casa di comunicazione. Rispondi a chiamate e messaggi, contatta le persone a cui hai pensato e aggiorna i tuoi account e profili online.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO – 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Scorpione illumina la tua prima casa di te venerdì; con un trigono a Nettuno in Pesci sei affascinante e porti un grande potere che devi usare saggiamente. Sabato e domenica la Luna in Sagittario attiva gli affari finanziari. Di solito non sei mai sfruttato, ma il quadrato dalla luna a Nettuno di domenica ti rende vulnerabile. Di 'no a chiunque ti chieda un prestito perché probabilmente non vedrai più quei soldi. Oppure regalalo sapendo che è un regalo e non un prestito.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : I tuoi sogni sono profondi, pieni di insegnamenti e intuizioni venerdì mentre il trigono mistico di Nettuno della Luna in Scorpione attiva la tua dodicesima casa di saggezza e stati alterati. Scrivi i tuoi sogni in modo che non svaniscano alla luce del giorno prima di poterli disfare. Sabato e domenica la Luna in Sagittario riempie la tua prima casa del sé di luce e fiducia; esci nel mondo e condividi la tua energia gioiosa con coloro che hanno bisogno di un sollevamento energetico.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Scorpione attiva l'amicizia e gli impegni sociali venerdì, e il trigono con Nettuno assicura che il tempo trascorso con la tua tribù sia soddisfacente a un livello profondo dell'anima. Sabato e domenica la luna in Sagittario illumina la tua dodicesima casa di sogni, visioni e affari mistici. Di solito non è qualcosa a cui presti molta attenzione, ma sarebbe opportuno che lo facessi questo fine settimana poiché importanti intuizioni e indicazioni ti verranno in sogno.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : L'intelligente Luna dello Scorpione nella tua decima casa di carriera e successo, trigono Nettuno, porta un focus positivo alla tua vita professionale venerdì. Ascolta il tuo intuito e presta attenzione ai tuoi sentimenti viscerali. Sabato e domenica la Luna in Sagittario attiva la tua undicesima casa di amici e incontri sociali. Avrai sicuramente voglia di strofinare i gomiti con la tua tribù e condividere un divertente brunch o cena, forse entrambi. L'umore di tutti è alto.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 9 GENNAIO - 10 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Venerdì la Luna in Scorpione trigona i tuoi pianeti natali dei Pesci e Nettuno, trasformandoti in una gigantesca parabola satellitare, ricevendo impressioni invisibili da tutte le direzioni. Sei abituato a percepire un'energia invisibile e sottile, quindi non preoccuparti. Se hai bisogno di una pausa, immergiti nella natura e rinfresca il corpo e lo spirito. Sabato e domenica la Luna in Sagittario mette i riflettori su carriera, risultati e successo. Potresti trovarti a lavorare durante il fine settimana, ma con la luna in sestile Giove, ti divertirai a farlo.