PANCIA PIATTA A PROVA DI FREDDO: SERVE UN BRIVIDO

Grasso localizzato? nessun problema con la terapia del freddo!

CoolSculpting o Criolipolisi (come spesso viene chiamato) è un metodo non chirurgico che si usa per ridurre gli accumuli di grasso localizzato sul corpo.

La criolipolisi è un trattamento di medicina estetica non invasivo, che consente la riduzione del grasso localizzato, attraverso l’uso del freddo, con una particolare apparecchiatura che permette di agire su regioni specifiche del corpo. “Crio” deriva dal termine greco “kryos” che significa “ghiaccio”.

È possibile sviluppare un piano di terapie personalizzato CoolSculpting a seconda delle aree interessate, nonché delle esigenze e degli obiettivi del paziente. La procedura non è dolorosa e permette di riprendere subito le attività quotidiane.

In base alla profondità del tessuto adiposo e della riduzione desiderata del grasso, può bastare un trattamento, in alcuni casi può essere prevista una seconda applicazione dopo 45 giorni.

CoolSculpting per ridurre gli accumuli di grasso

CoolSculpting è un’apparecchiatura che si usa per ridurre gli accumuli di grasso localizzato sul corpo mediante un apposito manipolo che raggiunge la temperatura di – 11° e provoca la morte delle cellule adipose (grasse).

Il trattamento può essere effettuato su:

CoolSculpting permette di eliminare il grasso in modo selettivo, preciso, efficace, senza intervento chirurgico, né tempi di recupero.La seduta Coolsculpting dura circa 35 minuti.

Il trattamento può essere effettuato su:

Addome

Fianchi

Braccia

Gambe

Ginocchia

Schiena

Culotte de cheval