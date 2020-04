Planet Breast è un trattamento che sfrutta l’energia Laser CO2 per dare tono, compattezza e rialzare il seno con effetto push up.

I seni indicati per questo tipo di trattamento sono di piccole dimensioni come la prima e la seconda taglia.

La seduta dura circa 15 - 30 minuti.

I risultati di Planet Breast sono apprezzabili anche in una sola seduta.

