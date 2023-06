5S, ex parlamentari non più assunti: i trombati grillini furiosi contro Conte

5S furiosi contro Conte (che non li ha più assunti). Ira dell'ex ministra Dadone. Il caso

Deputati, senatori ed ex ministri 5S chiamano ma Giuseppe Conte non risponde. Molti politici, all'interno dello staff grillino, convinti di avere in tasca un posto nei gruppi parlamentari non appena sarebbe partita la nuova legislatura sono infatti ancora in cerca di una collocazione. Il leader 5S Giuseppe Conte aveva promesso loro un posto o a Montecitorio o a Palazzo Madama, ma per ora, a distanza di quasi otto dal debutto delle nuove Camere, di quella chiamata non c'è traccia.

A scriverlo è Il Giornale che rivela i motivi del silenzio e la lista degli scontenti. Per il primo punto si tratta di una questione economica. “Le casse del partito languono e i fondi dei gruppi parlamentari si sono assottigliati perché il numero degli eletti è nettamente inferiore a quello della scorsa legislatura. Così soltanto in pochi tra gli ex sono riusciti a staccare un ticket per lavorare a Palazzo”, afferma Il Giornale.

Mentre per quanto riguarda gli scontenti, ad aprire la lista c'è l'ex ministra per la Pubblica Amministrazione e per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone. “A dicembre per lei sembrava fatta: la trattativa tra Dadone e i vertici del M5s per un incarico negli Staff dei gruppi parlamentari era in fase avanzata. Ma a un certo punto qualcosa si è inceppato e l'ex ministra dei governi Conte e Draghi è stata messa in standby”, rivela il quotidiano. Ma non solo. Tra gli scontenti spunta anche il nome dell'ex "deputato lombardo Davide Tripiedi”. Delusi anche “gli ex Gianluca Castaldi, Daniele Pesco e Rossella Accoto, che erano pronti perfino ad aprire una società di consulenza autonoma per collaboratore con i nuovi deputati e senatori”, conclude il quotidiano.