Covid, Salvini: "Abolire il Green Pass". Affaritaliani apre il dibattito

Abolire il Green Pass? Sì da Salvini, FdI, Fi. Renziani cauti, no dal Pd. Zitti i 5 Stelle

Affaritaliani.it apre il dibattito tra i partiti sull'abolizione del Green Pass. Le parole del direttore Angelo Maria Perrino alla trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2 ("Il Green Pass? Aboliamolo da domani") scatenano il dibattito.

Sì convinto da Matteo Salvini e da Fratelli d'Italia, d'accordo con Perrino anche Forza Italia.

Cautela da Italia Viva, mentre il Partito Democratico chiede di aspettare ancora un po' di tempo prima di abolire lo strumento del Green Pass.

Silenzio dal Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto un commento a diversi parlamentari pentastellati, ma non è arrivata nessuna risposta.



LE OPINIONI RACCOLTE DA AFFARITALIANI.IT



"Ha ragione il direttore. Con più del 90% dei cittadini vaccinati, con la costante riduzione di contagi e ricoveri, con l’aumento dei guariti che ormai sono milioni, l’obiettivo deve essere arrivare alla fine dello “stato di emergenza” il prossimo 31 marzo, e in quella data (come in tanti altri Paesi al mondo) abolire lo strumento del Green Pass". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it le parole del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che, nel corso della trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2, ha affermato "Il Green Pass? Aboliamolo da domani".

"Prima sconfiggiamo il virus prima aboliamo il Green pass. Tornare alla normalità archiviando fastidiose burocrazie è un obiettivo di tutti". Con queste parole il presidente di Italia Viva Ettore Rosato commenta con Affaritaliani.it le parole del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che, nel corso della trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2, ha affermato "Il Green Pass? Aboliamolo da domani".

Il Green Pass va abolito? "Sì. Inutile e dannoso. Inutile come dimostra anche il fatto che si continuano a chiedere tamponi quando si vuole garantire davvero sicurezza da contagi e dannoso per le criticità economiche e discriminazioni che comporta". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida commenta con Affaritaliani.it le parole del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che, nel corso della trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2, ha affermato "Il Green Pass? Aboliamolo da domani".

Il Green Pass va abolito? "Non sono d'accordo. Mi pare che il Green Pass sia servito e che la pandemia non sia ancora finita. Si possono allentare, come è giusto, alcune restrizioni, ma prima di togliere il Green Pass ci vuole ancora un po' di tempo". Con queste parole il vicecapogruppo del Pd al Senato Franco Mirabelli commenta con Affaritaliani.it le parole del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che, nel corso della trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2, ha affermato "Il Green Pass? Aboliamolo da domani".

"Il Green Pass è servito a far marciare spedite le vaccinazioni e ha raggiunto il risultato. Penso si possa, a questo punto, toglierlo. Se entro al Senato 10 volte nello stesso giorno, lo devo mostrare 10 volte…non ha senso!!!". Con queste parole la senatrice di Forza Italia Virginia Tiraboschi commenta con Affaritaliani.it le parole del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che, nel corso della trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2, ha affermato "Il Green Pass? Aboliamolo da domani".