Abruzzo, Marsilio vince: "10 punti di scarto". Meloni: "Storica riconferma"

Abruzzo, Marsilio: "Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia"

In Abruzzo ha vinto il centrodestra, confermato il governatore meloniano Marco Marsilio, niente da fare per il "campo larghissimo" della Sinistra e per lo sfidante Luciano D'Amico, circa 10 punti di scarto a favore del candidato del centrodestra. "Avevo promesso due cose: la prima, che questa sera l'unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. La seconda, che all'una, massimo le due, li avremmo mandati tutti a dormire con 10 punti di vantaggio".

Così Marco Marsilio al suo arrivo al comitato elettorale a Pescara. "Il campo largo - prosegue - non è il futuro dell'Abruzzo perché era il suo triste passato e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Il mio impegno per essere all'altezza delle aspettative sarà ancora più intenso. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, sparse a piene mani, hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti un'amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. E' stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro".

Abruzzo, Meloni: "Grande orgoglio. Storica riconferma"

"Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!" Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Abruzzo, Fidanza: "Smentita spallata a Governo Meloni"

Grande soddisfazione per la riconferma di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo. Il voto degli abruzzesi ha premiato l’ottimo lavoro fatto in questi anni, è infatti la prima volta della Regione che un governatore uscente viene riconfermato. Ottimo anche il risultato di Fratelli d’Italia che ha confermato il suo crescente radicamento sul territorio”. lo afferma il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. “La narrazione che i giornaloni di sinistra avevano messo in piedi, ipotizzando una spallata al Governo Meloni, viene clamorosamente smentita dalla realtà. Così come -aggiunge l'esponente di Fdi- il presunto successo del ‘campo largo’, tanto celebrato da Schlein e Conte dopo il voto in Sardegna e diventato addirittura larghissimo per l’occasione, che invece ha fallito miseramente. Gli abruzzesi hanno scelto il buon governo del centrodestra unito e detto no alle ammucchiate”.