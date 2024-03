Abruzzo, trionfo Cdx, flop della Sx. Marsilio: "Campo largo? Non è il futuro"

Elezioni Abruzzo, il "campo larghissimo" stecca la prova generale: vince il fedelissimo di Meloni

Niente effetto Sardegna in Abruzzo, trionfa il candidato di centrodestra Marco Marsilio, riconfermato alla guida della Regione, ampio il margine di vantaggio sul "campo larghissimo" di Luciano D'Amico. Con il 75% delle sezioni abruzzesi scrutinate (1225 su 1634), il governatore Marsilio si avvia verso la riconferma. Marsilio ha finora ottenuto il 53,59% contro il 46,41% dello sfidante Luciano D'Amico. Il candidato del centrodestra ha costruito la sua vittoria nella provincia dell'Aquila, dove ha il 61,33%. Più equilibrato il risultato nelle altre province: Marsilio ha il 51,55% nel pescarese, il 51,21% nel chietino e soccombe con il 49,87% nel teramano. "Avevo promesso due cose: la prima, che questa sera l'unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. La seconda, che all'una, massimo le due, li avremmo mandati tutti a dormire con 10 punti di vantaggio". Così Marco Marsilio al suo arrivo al comitato elettorale a Pescara.

"Il campo largo - prosegue - non è il futuro dell'Abruzzo perché era il suo triste passato e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Il mio impegno per essere all'altezza delle aspettative sarà ancora più intenso. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, sparse a piene mani, hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote", ha concluso.

La riconferma di Marco Marsilio in Abruzzo conferma un'Italia sbilanciata a destra, anche per quanto riguarda la regioni. Il centrodestra governa in 14 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il centrosinistra in 6: Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.