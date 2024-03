Regionali Abruzzo: exit poll, in vantaggio Marco Marsilio (Cdx)

Elezioni regionali Abruzzo

Abruzzo in bilico: il candidato di Centrodestra Marco Marsilio si assesta tra 48,7% e il 52,7% e il candidato di Centrosinistra Luciano D'Amico tra il 47,3% e il 51,3%. E' quanto risulta dagli exit poll dell'istituto Noto commissionati dall'emittente televisiva Rete 8. Alle ore 23 il dato dell'affluenza è del 52,19%, in calo rispetto alle elezioni del 2019 quando i votanti erano stati il 53,06% degli aventi diritto.

Il totale della coalizione di Centrodestra risulta essere tra il 49,7% e il 53,7%, mentre il totale della coalizione Centrosinistra tra il 46,3 al 50,3.

Abruzzo: a comitato Marsilio soddisfazione molto contenuta

Al comitato elettorale di Marco Marsilio, a Pescara, il risultato dell'exit poll e' stato accolto con una soddisfazione molto contenuta. Essendo infatti la forbice cosi' ristretta, resta ovviamente una grande prudenza. Al comitato sono presenti, fra gli altri, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi, e il deputato Guerino Testa, anche lui di Fratelli d'Italia. Marsilio sta seguendo i risultati da casa.

