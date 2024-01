Acca Larentia, ira opposizioni per i saluti romani: "Interroghiamo Piantedosi"

Saluti romani ad Acca Larentia, opposizioni all'attacco: "Siamo nel 2024 ma sembra di essere a Roma nel 1924"

Non sono passati inosservati (e come avrebbero potuto?) i saluti romani alla commemorazione della strage di via Acca Larentia, testimoniati dalle impressionanti immagini di centinaia di braccia tese e grida “Presente!”. Ad agitarsi, per prime, le opposizioni, che hanno fermamente condannato quanto accaduto nella Capitale.

GUARDA IL VIDEO: Saluti romani davanti la sede di Acca Larenzia in ricordo dei militanti uccisi

“Roma, 7 gennaio 2024 e sembra il 1924. Presenteremo un’interrogazione al ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione”, scrive su Facebook la segretaria Pd Elly Schlein postando il video.

“Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea”, accusa il leader di Azione Carlo Calenda. “In Germania arrestano chi fa il saluto romano. È accaduto a due italiani all’Oktoberfest. Da noi no. Accade ogni volta quando i fascisti commemorano Acca Larentia. Il fascismo è un crimine che va perseguito sempre. Le organizzazioni fasciste vanno sciolte”, incalza Sandro Ruotolo della segreteria Pd. Mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca assicura che “nessun saluto romano” si è visto alla cerimonia istituzionale, a cui ha partecipato deponendo una corona d’alloro insieme all’assessore di Roma Capitale Miguel Gotor.

"Non è in discussione l'umana pietà per i morti e neanche la condanna della violenza politica di ieri e di oggi. Tutta, senza distinzione. Ma il saluto romano, fatto in occasione del ricordo di Acca Larentia, è esso stesso simbolo di morte, violenza e sopraffazione. Per questo dovrebbe essere condannato in primo luogo dalle forze politiche. Tutte. Chi non lo fa è complice". Lo scrive sui social network il deputato Pd, Nicola Zingaretti.

"Siamo indignati per i saluti romani di fronte all'ex sede dell'Msi di via Acca Larentia, a Roma e non capiamo come sia stato possibile che si sia permessa questa sceneggiata fascista. La glorificazione e la celebrazione di simboli e gesti inneggianti al fascismo sono inaccettabili e vanno contro i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile. Presenteremo un'interrogazione urgente al ministro Piantedosi affinché si faccia luce su come abbia consentito lo svolgersi di questi inquietanti avvenimenti e sulla necessità di adottare misure concrete per contrastare ogni forma di organizzazione illegale che promuova ideali fascisti". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.