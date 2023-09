Affari in rete/ Dal Dio Po al Dio Po...nte: la metamorfosi di Pontida

Affari in rete/ Le immagini del raduno leghista

A Pontida è andato in scena il tradizionale raduno leghista: i militanti hanno cominciato ad affollare il prato nelle valli bergamasche a partire dalla mattina di ieri. Dal palco - una struttura 50 per 12 metri, con fondale blu, bianco e giallo e lo slogan 'A difesa delle libertà. In Italia e in Europa' - hanno parlato sindaci, governatori, capigruppo e ministri leghisti, prima di Marine Le Pen e Matteo Salvini. Nei gazebo allestiti sul 'sacro prato' in vendita i prodotti locali di tutte le regioni d'Italia. Nel gazebo calabrese alcuni militanti si sono presentato con la t-shirt 'Sì Ponte". Non sono poi mancati i gadget leghisti: le magliette del gruppo Ue, Identità e democrazia, quelle della Lega Giovani 'Liberi e identitari, la generazione che non si arrende'.

Pontida 2023



Foto di Pontida pubblicata sulla pagina Facebook di Domenico Furgiuele, Vice capogruppo Lega - Segretario IX Commissione -(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)