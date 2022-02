"Agorà", è scontro con FDI: "Un plotone di esecuzione contro Malan"

Fratelli d'Italia presenterà un'interrograzione in Commissione Vigilanza

"Solidarietà al collega Lucio Malan, che questa mattina ad Agorà su Rai3 è stato violentemente insultato da un vero e proprio plotone di esecuzione”. I parlamentari di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché e Federico Mollicone, capogruppo e componente della Commissione Vigilanza Rai, vanno all’attacco della trasmissione condotta da Luisella Costamagna, definendo la puntata odierna “indegna del Servizio Pubblico nella quale l’unico esponente dell’opposizione in Parlamento, presente in studio, non ha avuto di fatto diritto di parola, è stato interrotto continuamente, accusato di sparare balle e stronzate, fino all'intollerabile accusa di non essere sano di mente con tanto di invito a fare ricorso a cure psicologiche e psichiatriche. Un linciaggio ignobile e vergognoso, indegno della Rai e del Servizio Pubblico, avvenuto in una trasmissione costruita con un evidente squilibrio delle posizioni rappresentate e in palese violazione del codice deontologico dei giornalisti. Fratelli d’Italia presenterà in Commissione Vigilanza Rai un’interrogazione e pretendiamo spiegazioni immediate dai vertici di viale Mazzini".

