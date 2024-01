Agricoltura, Renzi vs Lollobrigida: "Aumenta le tasse e soffia fuoco sull'Ue"

Proteste degli agricoltori, Renzi vs Lollobrigida: "Aumenta le tasse e soffia fuoco sulle polemiche in Europa"

"La differenza tra politici e influencer si vede bene nell’atteggiamento di queste ore di alcuni membri del Governo. Prendete il Cognato in capo, il ministro Lollobrigida. Da ministro dell’Agricoltura ha alzato le tasse agli agricoltori per 248 milioni di euro. E cosa fa? Dice che i problemi degli agricoltori dipendono dall’Europa, non dalle sue scelte. Anzi. Soffia sul fuoco delle polemiche contro l’Europa, irresponsabile, mentre i trattori bloccano le autostrade. Ma è colpa del Governo se aumentano le tasse sull’agricoltura”. Lo scrive nella Enews Matteo Renzi.

Nel frattempo appunto la protesta degli agricoltori europei si fa sempre più imponente, dopo la Germania e il Belgio, ora i più attivi sul fronte delle proteste contro le politiche green dell'Ue che stanno facendo impennare i costi, sembrano i francesi, ma si cominciano a segnalare anche episodi in Italia. La problematica sta interessando tutta l'Europa. Gli agricoltori francesi hanno annunciato che nella giornata di oggi bloccheranno gli accessi a Parigi per impedire il rifornimento di prodotti alimentari.