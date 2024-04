"Al Quirinale chi dà la grazia a Dell'Utri". Berlusconi e la corsa al Colle

Corsa al Quirinale 2021, Berlusconi aveva un solo obiettivo. Miccichè lo ha svelato

Emerge un retroscena inedito relativo all'elezione per il presidente della Repubblica della fine del 2021, quando tra i possibili candidati alla successione di Sergio Mattarella c'era anche Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, si scopre ore, aveva in realtà un solo obiettivo: "Mandare al Colle qualcuno in grado di concedere la grazia a Marcello Dell'Utri". A far mettere questa frase a verbale è stato Gianfranco Miccichè, ex ministro di Forza Italia. "Renzi mi disse durante una cena a Firenze - rivela Miccichè e lo riporta Repubblica - che Berlusconi gli aveva confidato che voleva un presidente in grado di dare la grazia a Dell’Utri", spiega Micciché, rispondendo alle domande dei magistrati di Firenze.

I pm insistono sul dialogo intercettato con Dell’Utri per capire meglio i riferimenti che facevano: "Silvio - prosegue Miccichè e lo riporta Repubblica- è sempre stato convinto dell’innocenza di Dell’Utri e si sentiva in colpa per le accuse di mafia che lo avevano raggiunto. Per questo era interessato a riabilitare Dell’Utri, e in questo contesto nasceva il suo interesse a trovare un presidente della Repubblica in grado di valutare, e con la forza, di concedere un provvedimento di grazia per Dell’Utri", spiega Miccichè, il quale, rispondendo alle domande fa presente che era "noto a tutti questo tema, così come l’interesse di Berlusconi".