Alcuni modesti consigli per suggerire a Berlusconi come conquistare il Colle

Quirinale, la corsa al Colle nel disinteresse degli italiani

Agli italiani non frega niente di chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. La partita è però dirimente. Una personalità autoritaria sarebbe un cataclisma per le nostre già malandate libertà fondamentali.

E’ mai stata davvero in ballo la candidatura di Silvio Berlusconi? Forse è stato solo un bluff per ora. Per il momento il vento soffia contro a meno che Berlusconi non cambi rotta e tiri fuori il coniglio dal cilindro.

I cittadini, troppo occupati in fila agli hub vaccinali per non ammalarsi o anche solo per non perdere il lavoro, impegnati a sopravvivere alle misure liberticide del governo o in coda alle farmacie per un tampone positivo ma non troppo, pensano che un politico valga l’altro, tanto sono tutti uguali: interessati solo al potere, non hanno tempo per i problemi della gente. E su di bolina avanti, dimenandosi gli uni contro gli altri, vaccinati contro non vaccinati.

Ma anche a forza di farsi stalkerizzare dai talk show e dai Tg di Stato del Giornale unico del virus, non potranno cancellare le prossime bollette da suicidio (+ 50% per il gas e tra il 17% e il 25% in più per l’energia). Già si registrano aumenti dei prezzi delle merci. Indovinate chi rimarrà col cerino in mano, mentre dal governo continuano a dire che l’economia cresce?

Quirinale, Mattarella lascia "un Paese unito"

“Lascio un Paese unito”, ha dichiarato il presidente uscente Mattarella. Ci dispiace presidente, questa può dirlo chi vive nel Palazzo, non tra la gente. Con la classe politica che ha gestito il Covid come l’Armata Brancaleone, l’energia che va alle stelle, l'esplosione dell’inflazione, vedremo i grandi gruppi mondiali passare all’incasso delle nostre imprese-gioiello, delle nostre proprietà, del nostro stile di vita. L’inflazione sarà un problema per tutto l’Occidente dando margine ai cinesi e al loro modello di società dispotico di colonizzarci sempre più. Così dopo averci ammazzato con il Covid si compreranno anche i business italiani con niente, facendoci diventare una colonia economica di chi ha già mani e piedi in Italia, grazie alla sinistra e alle sue lobby di potere in Europa.

Quirinale, Berlusconi ha poche speranze

Silvio Berlusconi ha poche speranze a meno che grazie alle sue relazioni personali con il presidente Vladimir Putin, l’uomo forte della Russia, non imbastisca in poco tempo un colpo di teatro impensabile: fare arrivare dalla Russia gas a buon prezzo (o inventandosi qualcosa con i suoi amici texani, ma questa strada, anche dal punto di vista logistico, sembra meno praticabile).

L’ultimo colpo di Silvio lo abbiamo visto in tv quando sfidato dal grande nemico, Michele Santoro, seppe trasformare lo scontro in uno show epico.

Caro Silvio, l’italiano che lavora, l’uomo della strada, ti porterebbe in spalla fino al Quirinale creando un consenso intorno alla tua figura. Anche per il mondo di sinistra tutto sarebbe perdonato. Non sono voci quelle che dicono che anche nel Pd c’è chi vuole Berlusconi presidente. “L’operazione Putin” può farla solo un istrione come te, non Draghi o qualcun altro in tua vece.

“E' colpa di Monti. E' una testa dura", ti giustificasti per spiegare il disastroso governo dei tecnocrati del 2011. Vogliamo ripetere lo stesso errore dando tutto il potere a Draghi?

Un’operazione di libertà può farla chi è attento alla gente che lo circonda e che sa che la leadership senza affiliazione e legame, con chi sta in basso, è solo una delle altre facce dell’oppressione. E terresti saldo il Paese e il tuo centro destra.

“Se non vogliamo vedere migliaia di saracinesche chiuse”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, “dobbiamo intervenire sugli aumenti e smetterla di litigare con la Russia”.

