Alemanno ad Affari: "Nessun partito con Marco Rizzo, solo un confronto"

Assemblea di fondazione del Forum per l’indipendenza italiana in programma a Roma il 25 e il 26 novembre

“Non c’è nessun partito insieme a Marco Rizzo, c’è solo un confronto sui temi della pace e del mondo multipolare che chiedono risposte nuove fuori dai vecchi schemi per riconquistare l’indipendenza dell’Italia da ogni sudditanza”. Lo afferma ad Affaritaliani.it Gianni Alemanno in vista dell’assemblea di fondazione del Forum per l’indipendenza italiana in programma a Roma il 25 e il 26 novembre.

ALEMANNO: "LUNEDì CONFERENZA STAMPA PER LANCIARE LA NOSTRA ASSEMBLEA E CHIARIRE OGNI EQUIVOCO"

"Lunedì 20 Novembre alle ore 10.30 saremo alla Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione n. 4) per una conferenza stampa per presentare la nostra assemblea del nuovo movimento e chiarire ogni equivoco che è stato creato in questi giorni sul programma della nostra iniziativa. Spiegheremo chi sono gli invitati e le tavole rotonde in cui tratteremo temi importanti come quello della pace in Medio Oriente che non sono certamente strumentali alla nascita di un movimento politico", lo dichiara Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell'Indipendenza Italiana.