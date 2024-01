Alemanno: "Il governo affidi l'Ilva a Fincantieri"

“Per salvare definitivamente le Acciaierie d’Italia il Governo deve affidare l’ex-ILVA al gruppo Fincantieri SpA. Questa azienda pubblica è uno dei migliori campioni nazionali dell’industria e ha tutta l’affidabilità, oltre che l’interesse e la competenza industriale, per gestire l’acciaio italiano. Oggi il governo sembra finalmente intenzionato a salvare l’ILVA dalla gestione disastrosa della multinazionale monopolista Arcelor Mittal, una gestione chiaramente intenzionata a distruggere la nostra produzione nazionale di acciaio. Ma le dichiarazioni dei ministri del Governo Meloni sembrano indirizzate ad un risanamento delle Acciaierie finalizzato solo alla svendita a qualche nuovo gruppo privato, che non potrebbe non essere un’altra multinazionale straniera. Questo in ossequio all’ideologia neo-liberista che ossessiona il centrodestra italiano. Nessuna delle grandi privatizzazioni fatte in Italia ha funzionato: si sono tutte trasformate in autentici disastri per la nostra industria. Noi l’abbiamo sempre detto: solo lo Stato può guidare la trasformazione delle Acciaierie d’Italia in impianti produttivi sostenibili, senza perdere occupazione e approvvigionamenti strategici per tutta la nostra industria. E in questa prospettiva la gestione di Fincantieri potrebbe essere un’ottima e duratura soluzione.” Cosi ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza!