Alemanno: "Meloni supina a Biden più dei vecchi Dc.Resti nella Via della Seta"

Usa e Cina, Alemanno attacca Meloni

Gianni Alemanno è stato a lungo compagno di partito di Giorgia Meloni. Ora, però, avvia a Orvieto il cantiere di una nuova destra sociale sotto il titolo “Forum dell’indipendenza italiana”. L’ultimo panel della due giorni, questa mattina, ruota intorno al tema: “Per non morire americani”. Il contenuto, Alemanno, lo illustra in un'intervista a La Stampa: "Indipendenza dall’eccessivo vincolo economico europeo e dall’atlantismo. L’Italia non è mai stata così allineata con gli Usa come accade in questo periodo. Questo è il governo più atlantista della storia repubblicana".

Secondo Alemanno, "persino i vecchi leader Dc riuscivano a stare nella Nato senza avere posizioni così nette com’è quella della premier sul conflitto in Ucraina". Sulla visita di Meloni da Biden: "Non mi piace l’idea che dobbiamo essere allineati in tutto e per tutto con gli Usa, che ci hanno trascinato in una serie di guerre – fra cui il conflitto in Ucraina – contrarie al nostro interesse nazionale".

Alemanno dice anche a La Stampa che l’Italia non dovrebbe abbandonare la “Via della seta” cinese: "Dopo esserci fatti coinvolgere in una guerra contro la Russia, dare uno schiaffo in faccia ai cinesi significa dichiarare guerra ai Brics. Uscire così dagli accordi, per fare un favore agli americani, mi sembra un errore".