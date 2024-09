"Almeno Silvio le metteva in Parlamento": i meme più divertenti sul caso Sangiuliano-Boccia

I meme più divertenti sul caso Sangiuliano-Boccia

Il caso Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia ha conquistato anche i social. La faccenda, che vede il ministro della Cultura accusato di aver mentito (anche alla sua stessa premier Giorgia Meloni) sul ruolo e i vantaggi ottenuti dalla sua nuova presunta collaboratrice, in men che non si dica ha scatenato la fantasia del popolo del web.

Su X, infatti, sta raggiungendo numeri record l’hashtag (una funzione che, tramite una parola, raggruppa temi di interesse sulla piattaforma, ndr) “Sangiuliano dimettiti”.

Tra i tanti commenti degli utenti, alcuni spiccano per il particolare umorismo. “Comunque ai tempi di Berlusconi ce ne volevano almeno due per far cadere i governi”, si legge tra le pagine del social. E ancora: “Con tutto quello che sta facendo contro il governo, io direi di fare un campo largo con la Boccia”.

“Neanche un euro pubblico per un caffè alla Boccia. Forse perché lei preferisce l'orzo”, “Guarda, una umiliazione così costringerebbe alle dimissioni anche un sasso”, “Chiaro che se un albergo deve offrire la camera all’influencer e poi alle consigliere non consigliere e poi chissà a chi altro alla fine dovrà distribuire i costi sui clienti paganti… altro che inflazione!”, scrivono ancora i più maligni.

Ma non è finita qui. Il web ha infatti partorito una raffica di meme, uno più esilarante (e azzeccato) dell’altro. Eccone una lunga lista selezionata dalla nostra testata.