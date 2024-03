"Amore mio, uomo meraviglioso". Verdini, i dolci auguri al fidanzato Salvini

Verdini, la fidanzata di Salvini su Instagram per il suo compleanno: "Auguri amore mio, uomo meraviglioso"

“Tanti auguri amore mio”. Inizia così il dolce messaggio, scritto in un post su Instagram, di Francesca Verdini, fidanzata del vicepremier Matteo Salvini per i suoi 49 anni. “La tua forza, la tua determinazione, la tua generosità e il tuo amore sono per me una fonte inesauribile d’ispirazione. Sei un Uomo meraviglioso”, continua.

“Mi sento davvero fortunata ad averti accanto in questo strano e bizzarro viaggio che è la vita; “Ridendo e scherzando sono cinque anni; Cinque anni in cui ogni giorno non vedo l’ora ti abbracciarti. Grazie amore mio, per rendere il tuo abbraccio un luogo tanto bello, per la tua pazienza, per la tua intelligenza, per i tuoi stupendi figli, Spero che la vita ti renda tutto ciò che tu dai a noi ogni giorno. A fra poco amore mio. Ti amo”.

Un messaggio che testimonia la grande tenerezza che lega la coppia, insieme ormai da tre anni. Numerosi i commenti degli utenti, alcuni volti a rimarcare la solidità del loro rapporto, altri pronti a criticare il leader della Lega.