Bologna, Crippa (Lega) ad Affaritaliani.it: "Schlein e il Pd giustificano e legittimano le violenze contro le forze dell'ordine"

"Premessa doverosa: la Lega non ha nulla a che fare con Casapound. Detto ciò, quanto accaduto ieri a Bologna è una vergogna. Uno scandalo. Ma non la manifestazione, criticabile di Casapound, bensì le gravissime violenze dei delinquenti dei centri sociali che hanno assaltato le forze dell'ordine mandando alcuni agenti di polizia in ospedale. Questi criminali violenti meritano solo una cosa: la galera". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa dopo quanto accaduto ieri a Bologna.



"Come ha detto molto bene il segretario della Lega Matteo Salvini, i centri sociali sinistri e sinistroidi, covo di violenza e delinquenza, vanno chiusi per legge. E questo chiederà la Lega al governo e in Parlamento. Ma la cosa più grave di tutte, di una gravità inaudita, è che la segretaria del Pd Elly Schlein non ha detto una parola per condannare le violenze dei suoi amici antagonisti contro le forze dell'ordine. Nessuna parola di solidarietà verso chi difende ogni giorno i cittadini per poco più di mille euro al mese. Il Pd, ne prendiamo atto e i fatti e le parole (assenti) parlano chiaro, giustifica e legittima le violenze di Bologna contro le forze dell'ordine. Qualcosa di inammissibile e un pericolo per la democrazia".



"Domenica prossima si vota in Emilia Romagna alle elezioni regionali. I cittadini si ricordino che la Lega difende la legge e la libertà di manifestare, pacificamente, il Pd invece tollera e addirittura giustifica violenti e facinorosi. Una vergogna. La risposta arrivi dai cittadini nelle urne, mandando a casa una sinistra violenta e pericolosa", conclude Crippa.



