Andrea Ruggieri fuori dalle liste. Arriva lo sfogo via social

Non è un anno facile per Andrea Ruggieri, il deputato si sfoga su Instagram

Andrea Ruggieri, si affida ad Instragram per sfogarsi circa la mancata esclusione dalle liste di Forza Italia per le prossime elezioni. Sicuramente per il deputato ex compagno della show girl Anna Falchi questo non è un anno facile.



Andrea Ruggieri correda il suo selfie allo specchio con queste parole: "Io ho una faccia sola. Questa. Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al Presidente Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia".

Poi, il deputato chiarisce quanto scritto dal Corriere: "E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il @corriere Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti".

"Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta. La regola d’ingaggio era: “Tutelare anzitutto gli uscenti".

Andrea Ruggieri continua e conclude: " Ma pur essendo io un deputato uscente, che a Forza Italia ha fatto sempre fare una bella figura, mi sono stati preferiti esordienti anonimi e senza titolo, o che si sono loro offerti a destra e manca senza nemmeno essere stati accettati. Ora mi prendo un paio di giorni di riposo e di silenzio. Poi ci rivedremo".