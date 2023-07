Anm contro il governo: "Accuse che colpiscono il cuore della magistratura"

Anm: "Da Palazzo Chigi e ministero delegittimazione magistratura"

Dalle fonti di Palazzo Chigi è arrivata "un' accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura". E le note del ministero della Giustizia si sono unite "alle voci di delegittimazione", così il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, dal Comitato direttivo, ha replicato alle note polemiche del governo diramate nelle ultime ore che accusavano la magistratura di svolgere un ruolo di opposizione in vista delle elezioni europee, ma anche di prendere scelte "irrazionali" (riferimento all'imputazione coatta nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro da parte del gip di Roma).

"Non è più l'Anm a essere accusata di interferenza, ma la magistratura nell'esercizio delle sue funzioni - ha detto Santalucia ricostruendo la vicenda - Dopo l'indagine sulla ministra Santanchè e dopo la notizia che un gip ha esercitato una prerogativa del codice è stata una nota di Palazzo Chigi di non meglio precisate fonti governative che ha accusato una parte della magistratura di schierarsi faziosamente nello scontro politico. Un' accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura , una critica che nega in sè l'esistenza della magistratura". Si è trattato di un attacco "ancora più insidioso, perchè lasciato a fonti anonime di Palazzo Chigi. Avremmo gradito una smentita. E invece l'indomani due note di fonti ministeriali, con paternità dell' ufficio stampa del ministero della Giustizia sono intervenuti sugli stessi fatti".