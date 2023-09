Lucia Annunziata alle Europee: ecco perché ha lasciato la Rai

Lucia Annunziata dopo la Rai scende in politica: l'analisi

Ecco perché Lucia Annunziata ha lasciato la Rai. Ecco perché qualche tempo fa la pasionaria rossa ha fatto il Gran Gesto di abbandonare la conduzione di Mezz’ora In Più senza che nessuno avesse chiesto la sua crapa. La scaltra giornalista Pd puntava Bruxelles e si era fatta per tempo un piano ben preciso. Le voci che danno l’Annunziata candidata per il centro – sud alle prossime Europee sono sempre più insistenti e così è pronto un altro “effetto Santoro” che nel 2004 prese il volo per le nordiche lande sempre in quota sinistra dopo aver preso stipendi pubblici in Rai e da Mediaset.

In realtà qualche sospetto su di lei c’era stato perché in genere funziona così. Dopo la vittoria del centro – destra quasi un anno fa Giorgia Meloni ha fatto passare i giusti mesi e poi si è presa la Rai. Per evitare che si gridasse come sempre al golpe ai “duchi rossi” dell’informazione ed intrattenimento sono stati fatti ponti d’oro perché mollassero la presa. In realtà la resistenza –causa stipendi pubblici “bassi” (per modo di dire) - è stata minima. Basta guardare la vicenda di Fabio Fazio e company che hanno preso un monte di soldi per migrare a Discovery, oppure Bianca Berlinguer e socio montanaro che è migrata a Mediaset.