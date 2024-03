Annunziata si candida col Pd. Il duo Lucia-Ruotolo come Marx ed Engels?

Elezioni europee, Lucia Annunziata ci ripensa e si candida col Pd

Chi era quel tizio comunista famoso per la sua doppiezza? Ah sì, Togliatti, il sor Palmiro. Lucia Annunziata non è certo Togliatti ma quanto a dissimulare non resta certo indietro a nessuno. Quando fece il grande gesto di gettarsi senza paracadute lasciando la Rai disse a tutti: “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito”.

Sette mesi dopo il fatidico annuncio a cui pochi in verità credettero è arrivata la conferma della giravolta: ieri l’Ansa ha raccolto da fonti autorevoli l’indiscrezione che l’Annunziata si candida alle Europee, ovviamente con Pd nella Circoscrizione Sud. A maggio scorso la pasionaria rossa lasciò Mezz’ora in più dopo sei anni a causa dei “metodi” del nuovo governo di Giorgia Meloni. “Fassismo alle porte”, attenzione! “Dimissioni irrevocabili”, tuonò Lucia, mentre qualcuno abboccava all’amo togliattiano. “Anvedi che santo vestito d’amianto!”, cantava il grande Rino Gaetano.

Dopo l’estate la vocina della sua candidatura però riprese forza e cominciò a girare allegramente qual gentil farfalletta per l’Infosfera. Lei naturalmente, si adontò e dichiaro di nuovo, con ancor più maschia veemenza:

"Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti". Tranquilli “’’na cippa!”, direbbero quei birbaccioni dei romani ed infatti puntualmente come le rondini a primavera la smentita sta per essere annunciata, anzi Annunziata. Noi, modestamente, avevamo già sgamato tutto tanto da scriverne esplicitamente ( recupera qui l'articolo ).



L’altro nome che gira da affiancare a lei, un maschietto, è quello del baffone Sandro Ruotolo che quando vede il colore rosso si eccita come una salamandra valdostana. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, come dice saggiamente l’Ecclesiaste. Del resto magari l’Annunziata però era forse in buona fede quando aveva detto a tutti di non volersi più candidare, proprio come Fabio Fazio che ha lasciato la Rai -con la sodale Littizzetto- “piagnendo” ma si è subito consolato con gli americani di “Nove” che li hanno infarciti ben bene di milioni. Magari ha cercato lavoro ma non è come il chiagnone Fazio ed ha visto che stava precipitando senza paracadute davvero e non se l’è sentita di andare in pensione a soli 73 anni, magari lasciando il posto ai giovani.

Del resto l’Annunziata non è come il suo ex amico Michele Santoro che un giretto a Bruxelles con relativi nababbici guadagni e pensione annessa se lo è fatto giusto venti anni fa, sempre, guarda caso, con il Pd. I Tribuni Rossi cadono sempre in piedi, ma sia chiaro che lottano per gli ultimi della terra, per i diseredati, per i senza voce poi se si può fare anche qualche soldo perché no? Dopotutto il capitalismo che hanno combattuto da giovani non è così cattivo come lo dipingevano loro. Il comunismo però è meglio che si fermi alla fase dialettica, senza approfondire troppo la prassi. Dopo tutto anche il filosofo Karl Marx era mantenuto dal birraio Friedrich Engels. E che Annunziata – Ruotolo sono meno di loro due?